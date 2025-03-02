影／疑似毒駕蛇行拒檢自撞電桿員警掏槍 女子雙腳皆斷

新北市關渡橋昨晚有1輛轎車沿途飄移蛇行、拒檢竄逃，最後在五股區自撞電線桿停下，車上查獲1男1女都有多項吸毒前科，被搜出安非他命、依托咪酯煙油等毒品，女乘客原本左腳骨折打石膏，這一撞連右腳也斷了。

據了解，45歲張姓男子坦承有吸毒，昨晚6時許開車搭載55歲邱姓女子，行經關渡橋往五股方向，因沿途飄移蛇行不穩，其他車輛見狀報案，蘆洲警分局龍源派出所立即派員趕往攔截，但是張男拒絕停車受檢。

員警從前方路口管制號誌，長亮紅燈製造塞車，張男即鑽向路肩繼續竄逃，最後在五股區成泰路四段自撞電線桿和公車，右側車頭毀損冒出白煙才停下。員警舉槍喝令下車，發現2人因撞擊受困車內。

待消防隊救護人員趕抵，與員警一起將張男和邱女拉出車外，坐在右前座的邱女原本左腳踝骨折打石膏，結果不巧又撞斷右腳踝，2人都被救護車送醫。

警方稍後在車內搜出3支內有殘渣的海洛因注射針筒、1包安非他命11.5公克、1顆依托咪酯煙彈、1支電子煙1支、1瓶依托咪酯煙油23公克，全案警詢後依公共危險、違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。