高雄民宅藏天九牌賭場 警爬梯攻堅逮38人扣187萬賭金

高雄市武廟路一間透天厝暗藏天九牌賭場，警方發現深夜時分屋外前後停滿機車，經蒐證屬實，今天凌晨持搜索，由特勤人員荷槍實彈爬梯登2樓陽台攻堅，甕中捉鱉逮包括負責人、賭客共38人，並查扣8萬餘元抽頭金和187萬餘元賭金。

苓雅警分局指出，日前接獲情資指有職業流動賭場在轄區內流竄聚賭情事，遂成立專案小組偵辦，警方蒐證、循線跟監、埋伏及比對蒐獲各式資料，發現位於武廟路的透天厝暗藏天九牌賭場，每到深夜就有男男女女賭客進出。

警方蒐證屬實，今天凌晨1時47分許，趁賭客玩得盡興時，由特勤人員荷槍實彈爬梯登上2樓陽台，另一組人則由側門開門入內，上下包圍，讓賭客措手不及就逮。

警方在屋內清點人數，發現賭場用黑色垃圾袋貼住窗戶，以防外人窺視屋內動態，現場共逮獲賭場負責人楊姓男子（53歲）、現場工作人員莊姓女子（31歲）、陳姓男子（56歲）及負責把風的黃姓男子（55歲）等4人，以及年齡分別為23歲到71歲的21名男性及13名女性共計34名賭客；其中一名邱姓男子（43歲）是逃逸7年的毒品通緝犯。

警方將桌上賭金和抽頭金清點，共查扣8萬4200元抽頭金及187萬2852元的賭金以及天九牌等物；楊聲稱才剛營業就被警方查獲。