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維安特勤荷槍實彈「逛」高雄童裝店 藥頭趁警攻堅滅證

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

保三總隊第二大隊警方偵辦一起毒品案向上溯源，發現藥頭窩藏高市前鎮區一家童裝店樓上，2月25日會同維安特勤人員荷槍實彈攻堅，因電捲門被控制，特勤以盾牌卡門再衝入2樓，但房內僅有K味、沒毒品，懷疑藥頭趁警攻堅將毒品銷毀。

特勤全副武裝荷槍實彈持盾牌從1樓童裝店攻堅時，被童裝店內外監視器錄下，有人將影片PO上網路社群「社會事新聞影音」，好奇詢問「整群來看童裝是嗎」？

保三總隊第二大隊警方今天上午指出，二大隊和高市刑大與保一總隊維安特勤人員共同偵辦一起毒品案，在檢察官指揮下，向上溯源，於2月25日晚間9時40分許攻堅位於高市前鎮區光華路的藥頭據點。

警方指出，由於因該處1樓是童裝店，2樓為情資蒐報的藥頭據點，當時童裝店已歇業，大門為電捲門，不易入內執行查緝，維安特勤人員於是執行攻堅。

警方攻堅前，先拿著從先前逮到的犯嫌交出的童裝店電捲門鑰匙開門，但在樓上的犯嫌從中操控，電捲門一上一下耗了將近2、30秒，其中一名特勤人員將盾牌卡住，才順利進屋搜索。

警方上2樓後，發現屋內有5男，雖聞到有拉K味道，但搜索屋內並未查獲盜毒品，懷疑犯嫌透過監視畫面發現警方攻堅開門時，趁機將毒品銷毀。

由於其中一男是警方鎖定的藥頭，加上屋內未查獲毒品，警方僅帶回要查緝的藥頭對象，未帶走其餘4男；檢方偵辦後，命該名藥頭交保候傳。

警方指出，社群貼出的影片係在室內的藥頭同夥拍攝3樓據點的監視器主機影像後外流，企圖於網路上洗白影響偵辦內容，全案因檢察官尚指揮偵辦中，無法透露相關細節。

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保三總隊警方偵辦毒品案，發現藥頭窩藏高市前鎮區一家童裝店樓上，2月25日晚間會同維安特勤荷槍實彈攻堅；攻堅影片被人PO上網，好奇問，整群來看童裝？圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
保三總隊警方偵辦毒品案，發現藥頭窩藏高市前鎮區一家童裝店樓上，2月25日晚間會同維安特勤荷槍實彈攻堅；攻堅影片被人PO上網，好奇問，整群來看童裝？圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
保三總隊警方偵辦毒品案，發現藥頭窩藏高市前鎮區一家童裝店樓上，2月25日晚間會同維安特勤荷槍實彈攻堅；攻堅影片被人PO上網，好奇問，整群來看童裝？圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
保三總隊警方偵辦毒品案，發現藥頭窩藏高市前鎮區一家童裝店樓上，2月25日晚間會同維安特勤荷槍實彈攻堅；攻堅影片被人PO上網，好奇問，整群來看童裝？圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
保三總隊警方偵辦毒品案，發現藥頭窩藏高市前鎮區一家童裝店樓上，2月25日晚間會同維安特勤荷槍實彈攻堅；攻堅影片被人PO上網，好奇問，整群來看童裝？圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
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保三總隊警方偵辦毒品案，發現藥頭窩藏高市前鎮區一家童裝店樓上，2月25日晚間會同維安特勤荷槍實彈攻堅；攻堅影片被人PO上網，好奇問，整群來看童裝？圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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