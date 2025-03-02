影／無照機車遇路檢逃進八里左岸單車道 警方攔截搜出喪屍煙彈
新北市1名21歲男子深夜騎機車在八里區，遠遠看見警察在前方路檢，馬上關燈騎進河岸自行車道逃匿，員警眼尖發現立刻徒步追去，發現他還趁隙往草叢丟東西，搜出發現是電子煙和毒品依托咪脂煙彈。
蘆洲警分局龍源派出所員警27日凌晨0時許，在八里區龍米路二段執行擴大臨檢，先攔下1輛汽車，卻瞥見後方遠處有1輛機車，行進間突然關掉大燈往河岸騎，所長林裕益、警員洪晉溢見狀立即跑步追去，還看見騎士往草叢裡扔東西。
警方先將21歲何姓男子攔下，稍後在草叢搜出電子煙和煙彈，驗出二級毒品依托咪脂陽性反應，立即逮捕帶回派出所，警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。
此外，何男無照駕駛，依道路交通管理處罰條例21條舉發，處6千元罰鍰、違規騎乘自行車道，依道路交通管理處罰條例第45條1項，處6百元罰鍰。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言