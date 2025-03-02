影／無照機車遇路檢逃進八里左岸單車道 警方攔截搜出喪屍煙彈

新北市1名21歲男子深夜騎機車在八里區，遠遠看見警察在前方路檢，馬上關燈騎進河岸自行車道逃匿，員警眼尖發現立刻徒步追去，發現他還趁隙往草叢丟東西，搜出發現是電子煙和毒品依托咪脂煙彈。

蘆洲警分局龍源派出所員警27日凌晨0時許，在八里區龍米路二段執行擴大臨檢，先攔下1輛汽車，卻瞥見後方遠處有1輛機車，行進間突然關掉大燈往河岸騎，所長林裕益、警員洪晉溢見狀立即跑步追去，還看見騎士往草叢裡扔東西。

警方先將21歲何姓男子攔下，稍後在草叢搜出電子煙和煙彈，驗出二級毒品依托咪脂陽性反應，立即逮捕帶回派出所，警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

此外，何男無照駕駛，依道路交通管理處罰條例21條舉發，處6千元罰鍰、違規騎乘自行車道，依道路交通管理處罰條例第45條1項，處6百元罰鍰。