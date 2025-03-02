台中新光三越氣爆重傷工人住院 調查陷膠著

台中新光三越上月13日氣爆，至今原因仍在調查，事故原因及責任等仍無結論。圖／報系資料照 台中新光三越2月13日氣爆釀4死多人輕重傷，台中市消防局雖暫定調瓦斯氣爆，但事故原因及責任等，至今仍無結論；檢方已密集傳訊近30人，但因部分工人重傷住院無法訊問，尚無人列過失致死罪嫌被告，調查陷入膠著。

台中地檢署檢察官、消防火調科人員在氣爆當天下午就進火場初勘，但因11、12樓被炸到嚴重毀損，百貨商場瞬間成廢墟，只能大約斷定起火點在12樓施工中的美食街。

13日晚間，第六警分局即通知工地工班、欣中瓦斯及新光三越業者等20多人到案說明，有16人經檢方列「證人」複訊後全請回，14日、15日警方也依序通知數人到案，補充說明事發情形。

辦案團隊14日、19日再進入火場，預計要模擬氣爆前現場，如施工人員所站位置、工作內容等，力圖拼湊跡證找關鍵，但有數名工人被炸重傷住院缺席，消防單位仍定調瓦斯氣爆為肇因。

21日中檢3名檢察官率專案小組北上，赴台北馬偕醫院、林口長庚醫院，分別訊問3位、1位住院中的施工人員，但均列證人身分，由於尚有部分工人傷重無法接受訊問，檢方只能待其傷勢好轉，經醫院評估許可才能進一步釐清。

有當天在場裝修業者指出，美食街改裝期間多個工班在施做不同工程，工人也稱「知道當天有人要切瓦斯管線」，沒想到引發嚴重氣爆，對於案發原因也很納悶，只能配合調查盼還原現場找出真相。

辦案人員也直言，氣爆非普通火調層級，牽扯樓層複雜管線，短時間內要有結論相當困難，檢察官偵辦這種有人死亡的工安意外，著重事故何人有疏失，與被害人死亡間的「因果關係」，但前提還是須仰賴專業火調鑑定結果。