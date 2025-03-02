聽新聞
0:00 / 0:00

台中新光三越員工取物 首日放行324人

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中報導

台中新光三越百貨中港店氣爆案超過2周，店內3500多名櫃哥、櫃姐私人物品尚未取出，昨第一波員工陸續進入取物。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨中港店氣爆案超過2周，店內3500多名櫃哥、櫃姐私人物品尚未取出，昨第一波員工陸續進入取物。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨中港店氣爆案逾2周，昨天開放324名櫃哥、櫃姐戴著安全帽，分批至地下2樓到地上4樓取物。業者昨起至11日另在台中世貿啟動「第二賣場」，雖有不少消費者反映品項太少，但櫃哥櫃姐暌違多日重返崗位，期盼有好的開始。

氣爆案後，新光三越中港店3500多名櫃哥、櫃姐私人物品未能取出，經中市府同意業者提送的取物計畫後，昨早10時起至下午4時，先開放324名員工入內分層、分時段取物，出入口都有嚴格管制，須簽到確認身分才能進入。

每一批櫃哥櫃姐有40分鐘可拿取物品，安全起見，盡量不在大樓內久待。不少人離開時手上大包小包，有櫃姐說，要取回訂金、維修等單據，有人拿回制服。另名櫃姐也說，這段期間在家上班，也有薪水，後續待公司安排。

新光三越地下2樓是食品區，先前擔心2周來恐食物腐敗、發臭。取物的櫃姐說，未聞到強烈異味，商場陳設和離開時差不多。知情人士說，氣爆發生在12樓，地下室冷鏈仍持續運轉，食物保存不致太糟。

新光三越營業本部副本部長謝英明說，專櫃同仁取物開放到3月6日，目前僅能取私人物品，因修復電梯後才能安排取走大型貨物。

中市府都發局長李正偉說，都發局日前檢查消防、空調、瓦斯管線與電梯等10個項目，以消防為例，整棟大樓消防無法運作，市府已要求新光三越配置防火班、加裝瓦斯偵測器與滅火器。

另，新光三越昨在台中世貿一館開闢第二賣場，舉辦聯合27品牌的特販會，謝英明說，第二賣場持續至11日，每天上午11時到晚上9時，盼「服務不間斷」。

第二賣場吸引不少民眾來逛，消費者林小姐說，她常逛新光三越，想趁特販會首賣採買，但品項太少，應該不會再來，仍期待新光三越趕快重新開館。陳先生也說，與妻小來買玩具，但特販會沒賣玩具，只好空手而回。

陳姓櫃哥說，氣爆後，同事都被安排到鄰近分店上班，現在配合第二賣場開張，已聯繫各品牌的老顧客來採購，盼能有好的開始。吳姓櫃哥也分享，新光三越閉館期間帶薪休假，如今能上班是件好事。

新光三越 氣爆 賣場

延伸閱讀

都拎大容量提袋！台中新光三越取物首日 地下一、二樓狀況曝

影／員工重返台中新光三越取物 氣爆後首日開放324人

新光三越氣爆案逾二周…今「第2賣場」開張 消費者失望：品項太少

影／新光三越氣爆後開第二賣場 民眾上門力挺消費

相關新聞

台中新光三越員工取物 首日放行324人

台中新光三越百貨中港店氣爆案逾2周，昨天開放324名櫃哥、櫃姐戴著安全帽，分批至地下2樓到地上4樓取物。業者昨起至11日...

台中新光三越氣爆重傷工人住院 調查陷膠著

台中新光三越2月13日氣爆釀4死多人輕重傷，台中市消防局雖暫定調瓦斯氣爆，但事故原因及責任等，至今仍無結論；檢方已密集傳...

都拎大容量提袋！台中新光三越取物首日 地下一、二樓狀況曝

台中新光三越百貨氣爆案逾2周，今天開放324名櫃哥、櫃姐入內取物，開放地下2樓到地上4樓。上午10時開始，櫃哥櫃姐陸續到...

影／員工重返台中新光三越取物 氣爆後首日開放324人

新光三越中港店日前發生氣爆事情，事發兩周後，今天在事先提送取物計畫獲市府同意下，開放開放324人、地下2樓到地上4樓，上...

高雄殺人分屍案新發現！1把鐵鎚...驗出凶嫌嫂DNA

高雄老翁張介宗殺人分屍案，2月26日高雄港浮現1顆頭顱，隔日比對出是張介宗兄嫂的頭顱，證實3名失蹤婦人全遇害。檢警與法醫...

台中5歲女童頭髮驗出「極高濃度K毒」 竟是媽媽同屋猛抽

台中洪姓女子有毒癮，不顧女兒才5歲多竟當著他面吸食K他命香菸，造成房內煙霧瀰漫，女童被迫長期吸入毒煙，一直到警方另案逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。