台中新光三越員工取物 首日放行324人

台中新光三越百貨中港店氣爆案超過2周，店內3500多名櫃哥、櫃姐私人物品尚未取出，昨第一波員工陸續進入取物。記者黃仲裕／攝影 台中新光三越百貨中港店氣爆案逾2周，昨天開放324名櫃哥、櫃姐戴著安全帽，分批至地下2樓到地上4樓取物。業者昨起至11日另在台中世貿啟動「第二賣場」，雖有不少消費者反映品項太少，但櫃哥櫃姐暌違多日重返崗位，期盼有好的開始。

氣爆案後，新光三越中港店3500多名櫃哥、櫃姐私人物品未能取出，經中市府同意業者提送的取物計畫後，昨早10時起至下午4時，先開放324名員工入內分層、分時段取物，出入口都有嚴格管制，須簽到確認身分才能進入。

每一批櫃哥櫃姐有40分鐘可拿取物品，安全起見，盡量不在大樓內久待。不少人離開時手上大包小包，有櫃姐說，要取回訂金、維修等單據，有人拿回制服。另名櫃姐也說，這段期間在家上班，也有薪水，後續待公司安排。

新光三越地下2樓是食品區，先前擔心2周來恐食物腐敗、發臭。取物的櫃姐說，未聞到強烈異味，商場陳設和離開時差不多。知情人士說，氣爆發生在12樓，地下室冷鏈仍持續運轉，食物保存不致太糟。

新光三越營業本部副本部長謝英明說，專櫃同仁取物開放到3月6日，目前僅能取私人物品，因修復電梯後才能安排取走大型貨物。

中市府都發局長李正偉說，都發局日前檢查消防、空調、瓦斯管線與電梯等10個項目，以消防為例，整棟大樓消防無法運作，市府已要求新光三越配置防火班、加裝瓦斯偵測器與滅火器。

另，新光三越昨在台中世貿一館開闢第二賣場，舉辦聯合27品牌的特販會，謝英明說，第二賣場持續至11日，每天上午11時到晚上9時，盼「服務不間斷」。

第二賣場吸引不少民眾來逛，消費者林小姐說，她常逛新光三越，想趁特販會首賣採買，但品項太少，應該不會再來，仍期待新光三越趕快重新開館。陳先生也說，與妻小來買玩具，但特販會沒賣玩具，只好空手而回。

陳姓櫃哥說，氣爆後，同事都被安排到鄰近分店上班，現在配合第二賣場開張，已聯繫各品牌的老顧客來採購，盼能有好的開始。吳姓櫃哥也分享，新光三越閉館期間帶薪休假，如今能上班是件好事。