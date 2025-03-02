台中新光三越員工取物 首日放行324人
台中新光三越百貨中港店氣爆案逾2周，昨天開放324名櫃哥、櫃姐戴著安全帽，分批至地下2樓到地上4樓取物。業者昨起至11日另在台中世貿啟動「第二賣場」，雖有不少消費者反映品項太少，但櫃哥櫃姐暌違多日重返崗位，期盼有好的開始。
氣爆案後，新光三越中港店3500多名櫃哥、櫃姐私人物品未能取出，經中市府同意業者提送的取物計畫後，昨早10時起至下午4時，先開放324名員工入內分層、分時段取物，出入口都有嚴格管制，須簽到確認身分才能進入。
每一批櫃哥櫃姐有40分鐘可拿取物品，安全起見，盡量不在大樓內久待。不少人離開時手上大包小包，有櫃姐說，要取回訂金、維修等單據，有人拿回制服。另名櫃姐也說，這段期間在家上班，也有薪水，後續待公司安排。
新光三越地下2樓是食品區，先前擔心2周來恐食物腐敗、發臭。取物的櫃姐說，未聞到強烈異味，商場陳設和離開時差不多。知情人士說，氣爆發生在12樓，地下室冷鏈仍持續運轉，食物保存不致太糟。
新光三越營業本部副本部長謝英明說，專櫃同仁取物開放到3月6日，目前僅能取私人物品，因修復電梯後才能安排取走大型貨物。
中市府都發局長李正偉說，都發局日前檢查消防、空調、瓦斯管線與電梯等10個項目，以消防為例，整棟大樓消防無法運作，市府已要求新光三越配置防火班、加裝瓦斯偵測器與滅火器。
另，新光三越昨在台中世貿一館開闢第二賣場，舉辦聯合27品牌的特販會，謝英明說，第二賣場持續至11日，每天上午11時到晚上9時，盼「服務不間斷」。
第二賣場吸引不少民眾來逛，消費者林小姐說，她常逛新光三越，想趁特販會首賣採買，但品項太少，應該不會再來，仍期待新光三越趕快重新開館。陳先生也說，與妻小來買玩具，但特販會沒賣玩具，只好空手而回。
陳姓櫃哥說，氣爆後，同事都被安排到鄰近分店上班，現在配合第二賣場開張，已聯繫各品牌的老顧客來採購，盼能有好的開始。吳姓櫃哥也分享，新光三越閉館期間帶薪休假，如今能上班是件好事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言