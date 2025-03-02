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高雄分屍案 鐵鎚驗出兄嫂DNA

聯合報／ 記者林保光石秀華／高雄報導

檢警偵辦張介宗涉殺人分屍，1把鐵鎚上疑發現張嫂的生物跡證。示意圖。記者林保光／攝影
檢警偵辦張介宗涉殺人分屍，1把鐵鎚上疑發現張嫂的生物跡證。示意圖。記者林保光／攝影
檢警偵辦高雄連續殺人分屍案，經比對高雄港浮現的頭顱，就是主嫌張介宗兄嫂，證實三名失蹤婦人全遇害。檢警驗出張男屋內一把尖刀，有今年失蹤的兩名婦人的ＤＮＡ，另驗出一把鐵鎚有他兄嫂生物跡證，近日將提訊張男調查。

檢警二月五日拘捕張介宗，十日押解他回高雄市前鎮區台鋁十四巷住處，尋找可疑跡證，找到一把尖刀和一個放鋸子、鐵鎚等工具的工具箱及砂輪機，在尖刀上比對出趙林婦和張婦ＤＮＡ，後來又在一把鐵鎚上，驗出張嫂ＤＮＡ，懷疑是涉案凶器。

由於張介宗的兄嫂張黃姓婦人，以前曾住過張男在高雄市前鎮區住處，檢警暫未證實這把鐵鎚，是用來殺害兄嫂或分屍用的工具。不過，二月廿六日高雄港保全員尋獲頭顱，隔日證實是張嫂頭顱，法醫研究所也正檢驗頭顱曾否遭受鐵鎚重擊，供專案小組還原真相。

張介宗殺人分屍轟動全台，專案小組查出，去年十一月廿九日兄嫂進張男住處後失蹤，今年一月十七日張姓婦人、二月二日趙林姓婦人，相繼前往該住處也人間消失，疑遭張男殺害分屍，棄屍前鎮第五船渠。警方專案小組打撈四十件人體組織，驗出是張婦、趙林婦的遺骸，之後又驗出兄嫂的頭顱。

張黃姓婦人的家屬接獲警方通知，心情未有太大波動，表示會配合檢警的調查，暫將頭顱冰存高雄市立殯儀館，等檢方通知發交領回處理後事。其他兩名婦人的頭顱未尋獲，屍骸無法入土為安。

分屍案 失蹤 高雄市

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