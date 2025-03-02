烏來山區破獲製毒工廠 4人羈押

曾競選烏來區民代表的陳冠憲涉提供製毒場地被羈押禁見。圖／翻攝自陳冠憲臉書 調查局接獲情資，曾競選烏來區民代表的陳冠憲勾結製毒師鄭清祐，提供烏來一處鐵皮屋作為Ｋ他命製毒工廠，台北市調查處月前攻堅，查抄Ｋ他命成品、半成品與即將出貨的毒品，總數約五○○公斤，是近年北部破獲最大Ｋ毒工廠，市價達四億元。

全案由台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮統籌偵辦，拘提陳冠憲、鄭清祐、知名電視台前攝影助理高治民、鄭清祐徒弟蘇揚勝及李姓男子共五人到案，檢方訊後依製造、運輸三級毒品罪向法院聲押禁見，法院裁准陳男、鄭男、高男羈押，蘇男與李男則以卅萬元交保；檢方不服抗告，高院撤銷發回，蘇男也被羈押，李男則棄保潛逃，檢方發布通緝。

據調查，有泰雅族血統的高治民見國內Ｋ他命短缺，價格高漲，涉與毒梟共謀，遠從屏東找來前科累累的Ｋ他命大師鄭清祐，牽線給陳冠憲認識，再由陳冠憲提供場所製毒，製毒工廠緊鄰西羅岸路邊坡、地形崎嶇，廠外還飼養大型犬看門，一有風吹草動即狂吠，蒐證相當不易，辦案人員除喬裝農夫盯梢，還出動空拍機蒐證。

曾任知名電視台攝影助理的高治民涉製毒被檢方羈押禁見。圖／取自Youtube 據了解，陳冠憲、高治民與鄭清祐三人，計畫在年關前製造五○○公斤Ｋ毒，藉此狠撈一筆，由於鄭男提煉技術精良，吸引不少中南部金主下訂，打算銷售給柬埔寨等東南亞國家；陳冠憲不僅提供場地，還居中幫忙運送製毒原料，現場查獲近三百公斤毒品。

鄭清祐製毒集團警覺性高，行蹤捉摸不定，此案刑事局南打中心雖也獲悉鄭男「北漂」製毒，但無法得知工廠正確位置，直到調查局掌握可靠線索，從立案到發動搜索，僅花了短短五天時間就破獲工廠。全案在跨年夜拂曉出擊，有近百名司法警察參與攻堅，當時蘇揚勝還跳崖落跑，過程宛如電影「門徒」。

蘇揚勝打赤腳一路從山上到山下跑給調查官追，路旁的公車與計程車司機見狀還錄影上傳ＩＧ，烏來派出所從影片掌握位置，動員警力將蘇男制伏；緝捕當天烏來區天候不佳，地面泥濘，有調查官為追捕毒販扭傷大腿與腳踝。上月廿六日檢方聲請延押陳冠憲等四人，法院裁准續押。