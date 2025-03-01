快訊

薛凱琪昔談方大同：神送我的禮物　網看2人「戀人未滿」：難以想像她心情

中職／再補強！禹洙漢加盟樂天女孩 還有神秘韓援河智苑？

方大同離世「IG最後發文」溫柔得讓人心痛！遺留在世上的最後一首歌說出心裡話

聽新聞
0:00 / 0:00

都拎大容量提袋！台中新光三越取物首日 地下一、二樓狀況曝

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中新光三越百貨氣爆案逾2周，今天開放324名櫃哥、櫃姐入內取物，開放地下2樓到地上4樓。上午10時開始，櫃哥櫃姐陸續到新光三越外排隊登記進入，進入時提著大袋子，出來後袋子內已經裝滿物品；雖然已經10多天沒人顧，地下1、2樓的狀況尚可，也無強烈異味。

新光三越日前提送臨時人員進出的相關安全計畫，昨天獲得中市府都發局同意備查，從3月1日到6日，每天上午10時到下午4時40分分層、分時段開放登記在冊的櫃哥櫃姐入內，取回館內的私人物品；櫃內貨品數量較多，須使用電梯等設備，目前尚無法取出。

上午10時許，首批櫃哥櫃姐抵達新光三越後門，步行者從1樓進入，騎車或開車則駛入地下停車場，從地下3樓進入，入內前都要拿出身分證或員工證，並配戴識別卡、工地安全帽；其中1名櫃姐表示，僅是回來取私人物品，目前在家上班，公司尚未指示下一步安排。

每一批櫃哥櫃姐有40分鐘時間拿取物品，多數人20分鐘左右就會離開，盡量不在大樓內久待。11時許第二批櫃哥櫃姐準備進入，有人自己準備機車安全帽，也有人打算使用新光三越配發的工地安全帽，所有人的共通點是拎著大容量提袋，甚至有人拖了2行李箱。

1名櫃姐從大樓走出時，左右手各提著一大包物品，她說櫃位同事商量由她統一來拿，所以2大袋是整個櫃位的私人物品，看起來才會這麼多；除此之外，也有櫃哥櫃姐要取回訂金單、維修單等單據，有晚班的櫃姐要拿回制服，這幾天沒制服穿還新買了1件。

新光三越地下2樓是食品區，不少人擔心經過2周食物腐敗、發臭。取物出來的櫃姐表示，地下2樓並未聞到強烈異味，商場內的擺設、貨物和離開時差不多，並沒有一片狼藉或損壞。知情人士指出，氣爆發生在12樓，10樓以下基本上沒有受到損害，地下的冷鏈設備都有持續運轉，食物保存狀況應不至於太糟。

櫃哥櫃姐入內前要出示身分證或員工證，配戴工地安全帽與識別證，簽到進入，離開時也得簽退並登記拿取物品。記者陳敬丰／攝影
櫃哥櫃姐入內前要出示身分證或員工證，配戴工地安全帽與識別證，簽到進入，離開時也得簽退並登記拿取物品。記者陳敬丰／攝影
台中市府今天上午9時就抵達新光三越，做最後的安全檢查。離開的櫃姐透露，目前地下1、2樓狀況尚可，也無異味傳出。圖／市府提供
台中市府今天上午9時就抵達新光三越，做最後的安全檢查。離開的櫃姐透露，目前地下1、2樓狀況尚可，也無異味傳出。圖／市府提供
台中新光三越百貨中港店氣爆案超過2周，店內3500多名櫃哥、櫃姐私人物品尚未取出，上午10時起第一波員工陸續進入取物，預計下午4時40分結束。記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨中港店氣爆案超過2周，店內3500多名櫃哥、櫃姐私人物品尚未取出，上午10時起第一波員工陸續進入取物，預計下午4時40分結束。記者黃仲裕／攝影
櫃哥櫃姐人手大包小包離開新光三越，有人幫整個櫃位取物，有人要帶走訂金單與維修單，也有人要拿回制服。記者陳敬丰／攝影
櫃哥櫃姐人手大包小包離開新光三越，有人幫整個櫃位取物，有人要帶走訂金單與維修單，也有人要拿回制服。記者陳敬丰／攝影
櫃哥櫃姐從一樓側邊樓梯進入，有40分鐘拿取私人物品，多數人20分鐘左右就會離開，避免久待。記者黃仲裕／攝影
櫃哥櫃姐從一樓側邊樓梯進入，有40分鐘拿取私人物品，多數人20分鐘左右就會離開，避免久待。記者黃仲裕／攝影

安全帽 新光三越

延伸閱讀

新光三越氣爆案逾二周…今「第2賣場」開張 消費者失望：品項太少

影／新光三越氣爆後開第二賣場 民眾上門力挺消費

台中新光三越開放櫃哥櫃姐取物 今首日放行324人、6樓層

中市府同意員工進入 新光三越台中店明起開放6天取物

相關新聞

都拎大容量提袋！台中新光三越取物首日 地下一、二樓狀況曝

台中新光三越百貨氣爆案逾2周，今天開放324名櫃哥、櫃姐入內取物，開放地下2樓到地上4樓。上午10時開始，櫃哥櫃姐陸續到...

高雄殺人分屍案新發現！1把鐵鎚...驗出凶嫌嫂DNA

高雄老翁張介宗殺人分屍案，2月26日高雄港浮現1顆頭顱，隔日比對出是張介宗兄嫂的頭顱，證實3名失蹤婦人全遇害。檢警與法醫...

高雄殺人分屍凶嫌大嫂頭顱冰存 家屬等檢方發交辦後事

高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，原本3名死者頭顱及張嫌的張黃姓兄嫂屍塊始終未尋獲，直到2月26日兄嫂頭顱浮出高雄港碼...

老天保佑！還好舊系統沒壞光 留存高雄分屍凶嫌去年棄嫂屍影像

高雄老翁張介宗涉殺人分屍案，警方專案小組在張嫌兄嫂的頭顱浮出水面，由遺骸已確定3名婦人都遇害。警方「鷹眼小組」擴大調到去...

台中5歲女童頭髮驗出「極高濃度K毒」 竟是媽媽同屋猛抽

台中洪姓女子有毒癮，不顧女兒才5歲多竟當著他面吸食K他命香菸，造成房內煙霧瀰漫，女童被迫長期吸入毒煙，一直到警方另案逮捕...

影／員工重返台中新光三越取物 氣爆後首日開放324人

新光三越中港店日前發生氣爆事情，事發兩周後，今天在事先提送取物計畫獲市府同意下，開放開放324人、地下2樓到地上4樓，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。