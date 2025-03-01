高雄殺人分屍案新發現！1把鐵鎚...驗出凶嫌嫂DNA
高雄老翁張介宗殺人分屍案，2月26日高雄港浮現1顆頭顱，隔日比對出是張介宗兄嫂的頭顱，證實3名失蹤婦人全遇害。檢警與法醫研究所驗出張介宗屋內1把尖刀，有今年失蹤的2婦人的DNA，另在1把鐵鎚上，疑驗出張嫂張黃姓婦人的生物跡證。
因張介宗兄嫂張黃姓婦人以前也曾住過張嫌前鎮住處，檢警專案小組暫未證實這把鐵鎚，是用來殺害兄嫂或分屍用的工具，不過，張嫂的頭顱確定尋獲後，法醫研究所也正細檢頭顱曾否遭受鐵鎚重擊。
張介宗涉嫌殺人分屍，警方查出去年11月29日張嫂進他住處後失蹤，今年1月17日左營區張姓婦人、2月2日楠梓區趙林姓婦人去他前鎮區台鋁14巷住處後也人間消失，疑遭他殺害分屍後，棄屍前鎮第五船渠。警方專案小組打撈到40件人體組織，驗出是張婦、趙林婦遺骸，2月26日經高雄港保全員找到1顆頭顱，驗出是張嫂的頭顱。
檢警2月10日押解張回住處尋找可疑凶器，找到1把尖刀和1個放鋸子、鐵鎚等工具的工具箱和砂輪機，在砂輪機和鋸子沒驗出3名婦人的生物跡證，但在尖刀驗出有趙林婦和張婦的DNA，另在1把鐵鎚上，疑有張嫂的DNA。
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