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台中5歲女童頭髮驗出「極高濃度K毒」 竟是媽媽同屋猛抽

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓女子有毒癮，不顧女兒才5歲多竟當著他面吸食K他命香菸，造成房內煙霧瀰漫，女童被迫長期吸入毒煙，一直到警方另案逮捕洪才曝光；檢方驚覺，女童毛髮送驗呈現極高濃度的K他命，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴洪女。

檢警調查，洪女2023年4月前在太平區租屋期間，明知女兒才6歲多，且屋內狹小卻不顧與幼女同住一室就直接吸食摻有第三級毒品安非他命的香菸，造成煙霧、氣味遍布，女童被迫跟著吸食毒煙。

後來洪女因涉另起毒品案，警方2023年3月20日上門拘提、經同意搜索，當場在她屋內查獲K他命、毒品咖啡包，同時也發現還有1名女童在裡面，考量洪女涉毒小孩無人照顧，經家庭暴力防治中心介入安置，採集女童毛髮送驗驚覺含有K他命等毒品濃度。

檢方訊時，洪女坦承主要是她照顧女兒，但否認妨害幼童發育犯行，辯稱是前夫的朋友會在租屋處客廳吸食K他命，她有告知對方不要用毒，但對方都講不聽；但女童則證稱，媽媽會在廁所內抽K菸，覺得很臭會遠離

社工也說，除了聽女童講過媽媽會抽K菸，到現場訪查時也在洪女房間、廁所內聞到很濃的菸味；另包括女童祖父、警員都說，到洪女家客廳、房間都聞到濃重K菸的味道，連鄰居、同層住戶都反映過有聞到K菸味。

檢方也根據女童毛髮送驗報告，除了驗出毒品反應，研判女童在被採檢前1周至3個月內，曾經使用過K他命，且經多次送驗中，每毫克毛髮中驗出最高11萬1881奈克的K他命，呈現極高濃度，認為毒品進入體內方式絕非只是二手菸而已。

檢方再勘驗洪女手機影片，發現她有拍到自己和前夫在客廳、廁所及車內抽菸的畫面。

檢方也說，女童才5歲對毒品耐受力、代謝均比成年人低，長期暴露毒煙環境，身心發育應會受危害，洪女卻不顧及女兒年幼竟共處一室吸毒，容忍她吸入毒品，依妨害幼童發育罪嫌起訴她。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中地檢署依妨害幼童發育罪嫌起訴洪女。記者曾健祐／攝影
台中地檢署依妨害幼童發育罪嫌起訴洪女。記者曾健祐／攝影

女童 毒品

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