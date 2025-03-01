台中新光三越氣爆後 今開放員工入館取物

新光三越「建築物安全評估人員評估結果及安全防護施作完成報告」獲市府都發局同意備查，自3月1日(六)至3月6日(四)上午10點至下午4點40分採「分層、分時」方式安排新光三越專櫃員工入館領取私人物品，並由警察局(第六分局)與消防局共同協助此次開放作業。新光三越表示，將依據相關單位指導，嚴格落實相關規定，在安全無虞的情況下，讓專櫃同仁有序地入館領取私人物品。

為協助廠商夥伴與同仁能獲得妥善的短期安置，新光三越表示，積極推動「服務不間斷計畫」，並於今日上午11 點起正式啟動第二賣場之第一階段，首場在台中世界貿易中心展覽場一館，共27家知名品牌與近百位工作同仁共同參與，新光三越會員購物享店內原有會員權益。