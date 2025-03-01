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高雄殺人分屍凶嫌大嫂頭顱冰存 家屬等檢方發交辦後事

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，原本3名死者頭顱及張嫌的張黃姓兄嫂屍塊始終未尋獲，直到2月26日兄嫂頭顱浮出高雄港碼頭，警方才證實3婦人全遇害；據悉，張黃婦人的家屬得知後，心情未起伏太大，目前頭顱冰存殯儀館，待檢方發交後再處理後事。

張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊半個月，其中38塊人體組織屬於趙林姓婦人，2塊頭皮、胸部組織為張姓婦人，兄嫂張黃姓婦人的屍塊及3人頭顱始終下落不明。

2月26日，張黃兄嫂的頭顱被男用內褲包裹浮出高雄港26號碼頭，似乎「冥冥中有安排」，後被保全員發現報警，警方比對DNA後27日證實為張嫌兄嫂無誤，讓檢警拼湊張嫌的犯罪事證更加鞏固。

檢方已開出遇害的3名婦人中的第一張死亡證明書。據了解，張黃姓婦人在汐止的兒子及高雄的大哥已接獲警方通知，當時家屬心情起伏未有太大波動，僅表示，會配合檢警的調查，由於張黃兄嫂被尋獲的頭顱目前冰存在高雄市立殯儀館，家屬將等檢方通知發交領回後，處理後事。

張介宗的兄嫂張黃婦人去年11月29日到張住處前的影像。本報資料照片
張介宗的兄嫂張黃婦人去年11月29日到張住處前的影像。本報資料照片
警方查辦張介宗涉殺人分屍案，26日遇害的張嫌兄嫂頭顱浮出高雄港碼頭；圖為日前警方打撈畫面。本報資料照
警方查辦張介宗涉殺人分屍案，26日遇害的張嫌兄嫂頭顱浮出高雄港碼頭；圖為日前警方打撈畫面。本報資料照
高雄殺人分屍嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。圖／報系資料照片
高雄殺人分屍嫌犯張介宗被借提重回凶殺案現場，但他至今仍不承認犯案。圖／報系資料照片

分屍案 碼頭 高雄港

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