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老天保佑！還好舊系統沒壞光 留存高雄分屍凶嫌去年棄嫂屍影像
高雄老翁張介宗涉殺人分屍案，警方專案小組在張嫌兄嫂的頭顱浮出水面，由遺骸已確定3名婦人都遇害。警方「鷹眼小組」擴大調到去年張嫂遭棄屍的影像，卻得力於舊式監錄系統未全故障，才令張嫌棄屍路線曝光。
張介宗分別於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害去他高雄前鎮區住處的兄嫂張黃姓婦人，以及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，分屍後都分批將屍塊丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的前運第五船渠。
警方打撈屍塊及人體組織，比對出張姓、趙林姓婦人遇害，直到2月26日張介宗兄嫂張黃婦人的頭顱浮出高雄港26號頭，隔天緊急比對出是他兄嫂的頭顱，警方才證實3名婦人全遇害。
據了解，警方自2月5日晚間拘捕張介宗，驗出他屋內有他人的生物跡證及血液，成立「鷹眼小組」追尋張每次涉案棄屍路線，因今年張婦、趙林婦遇害的時間未逾1個月，警方調閱公家新設及民家監錄系統，還可調到他自住處往金鞏橋第五船渠棄屍路線的影像，卻調不到他兄嫂遭棄屍的路線影像。
據悉，警方新的監錄系統，影像僅約保存1個月，調不到去年11月的影像，一度令警方難鞏固張介宗涉嫌丟棄兄嫂屍塊的路線。不過，鷹眼小組後來卻在舊設監錄系統，找到他去年11月30日往金鞏橋的影像，令員警振奮；原來舊監錄系統鏡頭損壞近半，反而仍運作中的舊鏡頭影像，可在系統中容納更久以前的影像，才確認張走同路線，將他兄嫂屍塊棄屍運河。
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