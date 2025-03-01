快訊

嘉義「零食界好市多」出事了！ 疲老闆爆倒閉…網紅鳳梨受害：將不再惜情

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

近5年涉毒人口降2成 安非他命、新興毒品仍是隱憂

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

內政部統計，近5年來，毒品嫌疑犯人數大幅下降20.3%，從109年的4萬7,779人減至113年的3萬8,095人，顯示整體涉毒人口明顯下降。內政部指出，2024年警方查獲毒品案件3萬6,511件，數量與去年相近，但總重量減少 33.5%，其中安非他命仍為查獲最多的毒品，占案件總數61%。

為有效遏止毒品犯罪，內政部在2021年推動「新世代反毒策略行動綱領2.0」，透過「減少毒品供給、減少需求、減少危害」三減策略，達到「降低毒品新生、抑制毒品再犯」的雙重目標。數據顯示，該政策已初見成效，毒品市場規模受到壓制，涉毒人口減少，尤其年輕族群的毒品施用率下降。

觀察不同毒品類別，第一級毒品如海洛因、嗎啡、古柯鹼查獲量占96.7%，但因價格高昂且取得不易，主要施用者為40歲以上族群；第二級毒品如安非他命、搖頭丸、大麻查獲件數最多，其中安非他命2萬2,160件，占該類毒品 86.3%，主要施用者集中在30至39歲年齡層。

值得注意的是，第三級毒品如愷他命、FM2施用族群逐漸年輕化，18-29歲為主要使用年齡層，其中愷他命查獲量占61.2%。近年來，因愷他命價格較低、取得容易，逐漸成為年輕族群濫用的毒品之一。

此外，內政部針對新興毒品加強查緝，2024年11月正式將依托咪酯（俗稱「小樹枝」）列管為第二級毒品，因其施用後可能導致精神錯亂，甚至引發車禍，已造成多起意外傷亡事件。警政署已要求全國警察機關對此類新興毒品進行全國性查緝，全面打擊毒品供應鏈，以杜絕危害擴散。

從近5年數據來看，毒品案件數呈下降趨勢，從2020年的4萬5,489件逐年減少至2023年的3萬6,435件，雖然2024年略增至3萬6,511件，但整體仍呈現減少趨勢。

此外，毒品嫌疑犯人數的減少，顯示警方不僅在供應端（製造、運輸、販賣、意圖販賣）進行打擊，對需求端（施用、持有）也有壓制作用。數據顯示，12至17歲青少年涉毒人數5年來減少36.0%，18-23歲減少30.6%，顯示年輕族群對毒品的接觸機會大幅降低。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警政署積極掃毒，圖為警方查扣的依托咪酯煙油與煙彈。記者廖炳棋／翻攝
警政署積極掃毒，圖為警方查扣的依托咪酯煙油與煙彈。記者廖炳棋／翻攝

內政部 毒品

延伸閱讀

13歲國中生疑遭餵毒霸凌死亡 民代曝死前「異常扭動」

影／13歲國中生猝死母控遭霸凌餵毒 父哽咽：孩子自己不可能碰毒

影／木工開名車藏喪屍毒拒檢 打電話找律師求救也難逃

台南國中生猝死疑遭霸凌餵毒 親人曝校方態度：否則不至於這麼憤慨

相關新聞

老天保佑！還好舊系統沒壞光 留存高雄分屍凶嫌去年棄嫂屍影像

高雄老翁張介宗涉殺人分屍案，警方專案小組在張嫌兄嫂的頭顱浮出水面，由遺骸已確定3名婦人都遇害。警方「鷹眼小組」擴大調到去...

台中新光三越開放櫃哥櫃姐取物 今首日放行324人、6樓層

台中新光三越百貨中港店氣爆案超過2周，店內3500多名櫃哥、櫃姐私人物品尚未取出，新光三越日前提送取物計畫獲市府同意，今...

近5年涉毒人口降2成 安非他命、新興毒品仍是隱憂

據內政部統計，近5年來，毒品嫌疑犯人數大幅下降20.3%，從109年的4萬7,779人減至113年的3萬8,095人，顯...

高雄分屍魔3月1日起訂報紙 恐在看守所內藉新聞掌握案情

涉嫌犯下殺害3名婦人的高雄老翁張介宗已在看守所內關押近1個月，雖他始終不認罪，但隨大嫂頭顱被發現，據了解他已向看守所要求...

又來！搶奪慣犯交保第2天 換個地方繼續搶

新北市搶奪慣犯柯姓男子，18年來只要缺錢就將桃園當ATM，判決資料顯示他有毒品、搶奪、竊盜、贓物等前科，這次短短5個月內...

冰櫃待665天五億高中生今火化 堂姊淚送最後一程

台中五億賴姓高中生墜樓命案，牽扯到巨額遺產與同性婚姻，案情撲朔迷離，引發舉國關注。賴姓高中生遺體冰存665天，家屬今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。