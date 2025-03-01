近5年涉毒人口降2成 安非他命、新興毒品仍是隱憂

據內政部統計，近5年來，毒品嫌疑犯人數大幅下降20.3%，從109年的4萬7,779人減至113年的3萬8,095人，顯示整體涉毒人口明顯下降。內政部指出，2024年警方查獲毒品案件3萬6,511件，數量與去年相近，但總重量減少 33.5%，其中安非他命仍為查獲最多的毒品，占案件總數61%。

為有效遏止毒品犯罪，內政部在2021年推動「新世代反毒策略行動綱領2.0」，透過「減少毒品供給、減少需求、減少危害」三減策略，達到「降低毒品新生、抑制毒品再犯」的雙重目標。數據顯示，該政策已初見成效，毒品市場規模受到壓制，涉毒人口減少，尤其年輕族群的毒品施用率下降。

觀察不同毒品類別，第一級毒品如海洛因、嗎啡、古柯鹼查獲量占96.7%，但因價格高昂且取得不易，主要施用者為40歲以上族群；第二級毒品如安非他命、搖頭丸、大麻查獲件數最多，其中安非他命2萬2,160件，占該類毒品 86.3%，主要施用者集中在30至39歲年齡層。

值得注意的是，第三級毒品如愷他命、FM2施用族群逐漸年輕化，18-29歲為主要使用年齡層，其中愷他命查獲量占61.2%。近年來，因愷他命價格較低、取得容易，逐漸成為年輕族群濫用的毒品之一。

此外，內政部針對新興毒品加強查緝，2024年11月正式將依托咪酯（俗稱「小樹枝」）列管為第二級毒品，因其施用後可能導致精神錯亂，甚至引發車禍，已造成多起意外傷亡事件。警政署已要求全國警察機關對此類新興毒品進行全國性查緝，全面打擊毒品供應鏈，以杜絕危害擴散。

從近5年數據來看，毒品案件數呈下降趨勢，從2020年的4萬5,489件逐年減少至2023年的3萬6,435件，雖然2024年略增至3萬6,511件，但整體仍呈現減少趨勢。

此外，毒品嫌疑犯人數的減少，顯示警方不僅在供應端（製造、運輸、販賣、意圖販賣）進行打擊，對需求端（施用、持有）也有壓制作用。數據顯示，12至17歲青少年涉毒人數5年來減少36.0%，18-23歲減少30.6%，顯示年輕族群對毒品的接觸機會大幅降低。

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