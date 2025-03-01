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台中新光三越開放櫃哥櫃姐取物 今首日放行324人、6樓層

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中新光三越百貨中港店氣爆案超過2周，店內3500多名櫃哥、櫃姐私人物品尚未取出，新光三越日前提送取物計畫獲市府同意，今天開放櫃哥櫃姐分層、分時段入內取物，首日開放324人、地下2樓到地上4樓，上午10時起第一波員工陸續進入，預計下午4時40分結束。

新光三越營業本部副本部長謝英明表示，會以分時段、分樓層的方式開放取物，每個時段40分鐘，每個時段只有特定樓層可以進入，其餘樓層將封閉，以免影響工程修復或防護；今天上午10時從地下2樓開始，主要是因為地下2樓食品最多，若食物有過期或腐敗的狀況，可以先行清理。

新光三越開放2個出入口，地上1樓供步行人員出入，地下3樓供汽機車出入，出入口都設有管制點，櫃哥櫃姐需驗明身分、配帶識別證與安全帽，簽到後才能進入，進入場館後全程有專人維管，離開時要登記取出物品，也要簽退，確實掌控人數。

謝英明表示，首日開放的324人還不到專櫃同仁總數的10分之1，一直開放到3月6日，會讓有需要的夥伴在安全、不擁擠的狀況下取物；目前僅能取私人物品，因為電梯等垂持動線還有受損，必須待修復才能使用，取走大型貨物。

都發局長李正偉說，都發局日前已檢查消防、空調、瓦斯管線與電梯等10個項目，以消防為例，整棟大樓消防無法運作，市府要求新光三越配置防火班、加裝瓦斯偵測器與滅火器；都發局施工科和使用管理科在現場隨時待命，消防局出動3人、警察局2到3人，協助維管。

上午10時開始，已有10多名櫃哥、櫃姐排隊等待進入新光三越，驗明身分簽到後，戴上安全帽陸續跟隨指引進入大樓。1名在地下1樓上班的櫃姐表示，這段時間都在家上班，也有薪水，目前就是聽公司安排，不過還沒有接到下一步的安排。

進入大樓人員都要佩戴識別證等物，離開時要簽退與登記拿取物品。記者陳敬丰／攝影
進入大樓人員都要佩戴識別證等物，離開時要簽退與登記拿取物品。記者陳敬丰／攝影
上午10時開始，10多名櫃哥櫃姐陸續抵達新光三越外，驗明身分、簽到後進入大樓取物。記者陳敬丰／攝影
上午10時開始，10多名櫃哥櫃姐陸續抵達新光三越外，驗明身分、簽到後進入大樓取物。記者陳敬丰／攝影
新光三越營業本部副本部長謝英明（中）表示，今天開放324人、地下2樓到地上4樓，先從地下2樓開始，因為該樓層食物最多。記者陳敬丰／攝影
新光三越營業本部副本部長謝英明（中）表示，今天開放324人、地下2樓到地上4樓，先從地下2樓開始，因為該樓層食物最多。記者陳敬丰／攝影

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