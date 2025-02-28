又來！搶奪慣犯交保第2天 換個地方繼續搶

新北市搶奪慣犯柯姓男子，18年來只要缺錢就將桃園當ATM，判決資料顯示他有毒品、搶奪、竊盜、贓物等前科，這次短短5個月內連續在桃園、中壢犯下3起銀樓搶案，行搶、羈押、交保第2天又搶，已成柯男進出警局、牢籠的循環模式。

去年10月14日中午12點32分，48歲柯俊祥走進桃園市桃園區中正路大廟前銀樓一條街，向某家邱姓女店員表示要買金飾送人，店員拿出6枚金戒指放在櫃檯供柯男觀看挑選，柯趁女店員一不注意，立刻搶走4枚價值12萬9780元金戒指。

柯隨後跳上路邊計程車，前往萬壽路上某當鋪以1萬元典當1枚金戒指，當日下午4點多到北市萬華區廣州街的銀樓以5萬830元當2枚戒指，花掉6830元，但4點50分遭桃園警方在龍山寺捷運站月台旁逮到柯，查扣1枚金戒指，還有變賣花剩的5萬4000元；柯男移送後遭檢方聲請羈押獲准。

去年12月2日遭起訴，檢方起訴指出，柯男同年9月21日才因搶奪案件經士林地檢署起訴，一個月內又再犯與前案相同目的、手段的犯罪類型，足認柯對法律規定的理解和遵守意識，以及對於受到刑罰的敏感度都不夠強烈，此案雖未構成累犯要件，建請法官從重量刑；桃園地院今年1月3日將柯依搶奪罪，判徒刑9月。

據悉，柯男去年12月4日聲請解除羈押獲准，卻又於交保第二天的6日再犯下銀樓搶案，當日落網後又被羈押，直到檢察官起訴後，法官召開接押庭時，柯男自承有正當固定工作，當下命被告限期具保並限制住居，但柯於到期後仍未提出保證金，因此自今年1月21日起羈押3月。