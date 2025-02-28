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冰櫃待665天五億高中生今火化 堂姊淚送最後一程

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中五億賴姓高中生墜樓命案，牽扯到巨額遺產與同性婚姻，案情撲朔迷離，引發舉國關注。賴姓高中生遺體冰存665天，家屬今天下午舉行告別式，賴母哭斷腸沒到場，委由賴小弟的堂姊淚送最後一程。賴小弟火化完，與賴父同葬大肚山寶塔。

賴小弟的堂姊首度現身受訪，她邊拭淚邊說「這種事情，一定會有因果報應」，並表示堂弟年紀輕輕就離世，習俗上媽媽是不可以來告別式的，「這麼不孝、這麼年輕就把媽媽丟著，你想媽媽能承受嗎？」他媽媽已經哭斷腸了，才叫她來送堂弟最後一程。

全案發生在2023年6月21日，夏姓父子因無直接殺人證據，涉犯殺人罪嫌不起訴處分，家屬申請再議後，台中高分檢已將全案發回調查；賴母認為案情仍有待調查，自費每月3萬元將賴小弟遺體冰存。

與賴假結婚的夏朝淵，遭判刑1年6月確定，在2月初入監服刑。賴母在假結婚訴訟定讞後，決定今天將賴小弟遺體火化，總計冰存665天。

賴小弟告別式原訂今天下午1時30分在台中殯儀館舉行，但因式場空蕩無人，數度延後至2時15分舉辦公祭，包括中辦執行長莊競程、市議員曾朝榮特助陳金波，以及數名關心此案的網友等人到場，隨後賴小弟的堂姊現身會場，頻頻拭淚，淚送賴小弟最後一程。

依據習俗，白髮人不送黑髮人，加上賴家的關係複雜，最後由與賴小弟親近、生前都喊「姑姑」的堂姊，來送賴小弟最後一程。告別式中捧斗、抬棺等儀式，均是由禮儀社工作人員完成。

賴小弟的堂姊說明，事發突然，好好一個人，被帶出去就沒有再回來，「他（夏）說沒有謀殺，你們相信嗎？」雖然證據薄弱，但相信其中必有貓膩，「為什麼好好一個人，到夏家後就就走了？」誰可以接受？盼堂弟一路好走，也盼此案能平冤，找出真凶。

台中五億賴姓高中生遺體冰存665天，家屬今舉行告別式，由賴小弟的堂姊（左一）到場，淚送最後一程。記者趙容萱／攝影
台中五億賴姓高中生遺體冰存665天，家屬今舉行告別式，由賴小弟的堂姊（左一）到場，淚送最後一程。記者趙容萱／攝影
台中五億賴姓高中生今告別式，賴小弟的堂姊到場，這也是賴家人首度現身受訪。記者趙容萱／攝影
台中五億賴姓高中生今告別式，賴小弟的堂姊到場，這也是賴家人首度現身受訪。記者趙容萱／攝影
台中五億賴姓高中生遺體冰存665天，家屬今舉行告別式，由賴小弟的堂姊到場，淚送最後一程。記者趙容萱／攝影
台中五億賴姓高中生遺體冰存665天，家屬今舉行告別式，由賴小弟的堂姊到場，淚送最後一程。記者趙容萱／攝影
台中五億賴姓高中生遺體冰存665天，家屬今舉行告別式，由賴小弟的堂姊（左一）到場，淚送最後一程。記者趙容萱／攝影
台中五億賴姓高中生遺體冰存665天，家屬今舉行告別式，由賴小弟的堂姊（左一）到場，淚送最後一程。記者趙容萱／攝影

假結婚 告別式

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