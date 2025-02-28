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五億高中生今火化…婚姻無效仍纏訟 法院3月將傳2簽字證人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億男案社會矚目，賴姓高中生遺體在冰櫃躺了665天今終於火化，假同性結婚的夏姓地政士犯偽造文書罪被判1年6月已入獄，涉殺人罪部分仍續行偵查中；賴母另對夏提民事婚姻無效，法院3月19日將再開庭，預計傳當時在夏、賴同性婚約上簽字的2位民眾到庭作證。

夏男經法院認定假結婚，犯刑事偽造文書罪今年1月23日已判刑1年6月確定，台中地檢署也於過完年後上班日第一天2月3日，通知夏到案執行發監，夏目前正在台中監獄服刑中；另夏被控殺人罪嫌部分，目前仍由中檢續行偵查。

賴母的律師王彥表示，夏男部分刑事已經判刑確定，經法院認定他假結婚，對於後續賴母對其提起的婚姻無效之訴，認為是對他們有利的，但刑事、民事訴訟互不拘束，在後續民事開庭中，仍會盡力提出對賴母有利證據，積極爭取勝訴。

據了解，夏男被控民事婚姻無效訴訟，台中地院民事庭已審理多時，中間因院方人事異動換過承審法官繼續審理，目前已定3月19日將再開庭，屆時將傳喚在夏男、賴男結婚證書上簽名的2位民眾，以證人身分到庭作證。

台中地院刑事一審認定，賴男自父親繼承不動產，簽不動產贈與契約時由夏男、夏父擔任見證人，當時夏才認識賴；後來賴父病重住院，賴擔心爸爸的元配來爭產，因而將不動產所有權狀交由夏父保管，直到賴父過世，賴遭父親元配刁難，夏自此萌生謀取賴繼承的遺產

刑事一審指出，夏男並無結婚真意，攜帶事先擅打好要和賴同性結婚書約、戶口名簿，藉以討論遺產規畫約賴出門，再提議2人形式上登記結婚，可防止賴父元配爭產。

賴因父親過世、獨自面對家族爭產糾紛，內心徬徨又極度信任夏，未深思熟慮就答應一起假結婚，再由夏臨時在超商、戶政事務所隨機找人，在其等同性結婚書約上當證人簽字，成功辦理同性登記婚。

五億賴姓高中生遺體在冰櫃等待665天今終於火化出殯。記者趙容萱／攝影
五億賴姓高中生遺體在冰櫃等待665天今終於火化出殯。記者趙容萱／攝影

假結婚 偽造文書 婚姻 遺產 高中生

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