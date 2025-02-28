快訊

中職／還沒點頭有原因 陳傑憲談10年約：可能生涯最後一張

13歲國中生疑遭餵毒猝死 奶奶淚曝愛孫生前異狀連喊：有加料

聽新聞
0:00 / 0:00

冰櫃裡等待665天！五億高中生告別式 母發聲：放手是媽媽的不捨

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中五億賴姓高中生墜樓命案，牽扯到巨額遺產與同性婚姻，案情撲朔迷離，引發舉國關注。與賴假結婚的夏朝淵以偽造文書遭判刑後，近日入監服刑；賴姓高中生冰存超過600天的遺體，家屬今天下午舉行告別式。賴母透過律師聲明表示，為求真相，賴小弟在冰櫃等待665天，可憐天下父母心，夏嫌已入獄服刑。

全案發生在2023年6月21日，夏姓父子因無直接殺人證據，涉犯殺人罪嫌不起訴處分，家屬申請再議後，台中高分檢已將全案發回調查；針對假結婚偽造文書部分，夏朝淵遭判刑1年6月確定，夏2月初入監服刑。

死者賴小弟遺體前年檢方相驗後，發還家屬，但賴母認為案情仍有待調查，自費每月3萬元將遺體冰存在殯儀館冰櫃，假結婚訴訟定讞後，賴母決定今天將遺體火化，總計冰存665天。

賴小弟告別式今在台中殯儀館舉行，家屬未公開舉行家祭，式場原本空蕩無人，後來賴小弟的堂姊現身，師父誦經時現場拭淚。

賴母透過律師許哲維代發聲明，向社會大眾表示感謝；為了避免白髮人送黑髮人，賴母不到場。

家屬聲明如下 :

為求命案真相，賴小弟已於冰櫃辛苦等待665天。賴小弟的辛苦並沒有白費，夏嫌已經入獄服刑。

等待665天，辛苦的不僅只有賴小弟，可憐天下父母心，賴媽媽看著愛子無法入土為安，心中百轉千迴的糾結，無庸贅言。

再次致謝高大成法醫、黃健豪委員、賴順仁議員、莊競程博士、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣臺中地方法院、臺灣臺中地方檢察署、臺中市政府警察局第五分局，尤其感謝每一位持續關注本案的台灣鄉親。

放手不是放棄，毋寧是賴媽媽對賴小弟的不捨，祈望社會賢達見諒。謹聲明如上，感恩您們！

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中五億高中生賴小弟告別式今下午舉行，賴母為避免白髮人送黑髮人未到場，聲明表示「可憐天下父母心」。記者趙容萱／攝影
台中五億高中生賴小弟告別式今下午舉行，賴母為避免白髮人送黑髮人未到場，聲明表示「可憐天下父母心」。記者趙容萱／攝影
台中五億高中生賴小弟告別式今下午舉行，賴母為避免白髮人送黑髮人未到場，聲明表示「可憐天下父母心」，賴小弟堂姊現場拭淚。記者趙容萱／攝影
台中五億高中生賴小弟告別式今下午舉行，賴母為避免白髮人送黑髮人未到場，聲明表示「可憐天下父母心」，賴小弟堂姊現場拭淚。記者趙容萱／攝影

假結婚 臺中 遺體

延伸閱讀

高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現

母伴女屍6年每天開冷氣成乾屍 高大成揭疑點：相當奇怪

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還大S！電梯自拍原因逼哭網友

相關新聞

冰櫃裡等待665天！五億高中生告別式 母發聲：放手是媽媽的不捨

台中五億賴姓高中生墜樓命案，牽扯到巨額遺產與同性婚姻，案情撲朔迷離，引發舉國關注。與賴假結婚的夏朝淵以偽造文書遭判刑後，...

冰櫃待665天五億高中生今火化 堂姊淚送最後一程

台中五億賴姓高中生墜樓命案，牽扯到巨額遺產與同性婚姻，案情撲朔迷離，引發舉國關注。賴姓高中生遺體冰存665天，家屬今天下...

五億高中生今火化…婚姻無效仍纏訟 法院3月將傳2簽字證人

台中五億男案社會矚目，賴姓高中生遺體在冰櫃躺了665天今終於火化，假同性結婚的夏姓地政士犯偽造文書罪被判1年6月已入獄，...

影／木工開名車藏喪屍毒拒檢 打電話找律師求救也難逃

木工江姓男子日前開BMW汽車至桃園購毒返程行經三峽交流道遇警路檢點，急忙動手藏毒為員警發現拖下車當場逮捕。員警在其身上及...

被罵「三八女人」她殺紅眼砍到男同事肌腱韌帶全斷

越南籍鄭姓女子和阮姓同事不睦，不滿對方常酸言酸語還說她是個「三八的女人」，竟持菜刀猛砍阮右手、脖子，連刀片都砍到斷裂，阮...

高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現

高雄發生驚悚分屍命案，3名7旬婦人疑皆遭72歲張嫌毒手，26日在高雄港發現1顆頭顱，證實是黃姓兄嫂的頭顱；中山附醫法醫科主任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。