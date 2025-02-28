影／木工開名車藏喪屍毒拒檢 打電話找律師求救也難逃

木工江姓男子日前開BMW汽車至桃園購毒返程行經三峽交流道遇警路檢點，急忙動手藏毒為員警發現拖下車當場逮捕。員警在其身上及車內搜出海洛因、安非他命、毒品吸食器、磅秤等，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

北市一名41歲的江姓毒蟲，日前開車前往桃園地區向藥頭購買大批毒品，回程途中卻意外下錯交流道，栽進三峽員警設下的路檢點，員警盤查過程中他不斷跳針，還打給女友跟律師求救。

「先生，請你打開副駕車窗。」大批警力圍著這輛BMW 3系列豪車，儘管駕駛41歲江姓男子已將車輛熄火，卻始終不願正面回答員警問題，員警要求他打開副駕車窗讓員警目視，但江男一下說車窗故障，一下又說沒鑰匙，這輛價值200多萬的豪車根本也無需鑰匙即可發動，他顯然在說謊拖延時間。

員警目視先發現駕駛座前方放著一個電子菸吸食器，用手電筒照射副駕駛座後方地板時，更發現一個紙袋內疑似裝有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒煙油，江男見狀連忙伸手將紙袋推進椅子下方藏匿，但這個舉動全都被執勤員警蒐證拍了下來，於是喝令他下車受檢。

狡猾的江男見藏毒行徑曝光，非但不配合，還拼命撥打電話向「女友」及他口中的「律師」求救，藉故拖延時間，員警當下硬起來，依據「警職法」將男子強制帶下車，過程中江男用手緊緊抓住方向盤，抗拒員警執法，最後仍被拖下車，果然在紙袋內搜出二級毒品依托咪酯3瓶，共396.24公克，更在他隨身攜帶的包包內搜出海洛因1包，重14.31公克、安非他命2包，重21.03公克、毒品吸食器、磅秤及現金，當場依法上銬逮捕。

據了解，在工地做木工的江男，多年前染上吸毒惡習，近期更因為好奇嘗試「喪屍菸彈」毒品，20日晚間他先前往桃園向藥頭買了海洛因及安非他命毒品，發現品質不錯，23日晚間再度回購「喪屍菸油」3瓶，就在回程途中，原本是要從土城下交流道接台65快速道路回台北市，但買到毒品的雀躍意外讓他下錯交流道，直到發現前方員警設下的路檢點，他情緒緊張到無法自主，果然被眼尖的員警察覺有異，從這輛行動運毒車內搜出毒品，警詢後依毒品罪嫌送新北地檢署偵辦，還將溯源追緝上游毒品來源。

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