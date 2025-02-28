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影／強盜慣犯桃園鬧區搶銀樓 帶走9條金項鍊...逃亡半天仍被逮
有多次強盜、搶奪前科的柯姓男子，因缺錢花用，昨天上午到桃園大廟前銀樓街，佯稱買禮物送愛妻，一把搶走9條市價50萬餘元金項鍊逃逸，桃園警分局鎖定柯男傾全力追捕，昨深夜11點將跳車躲八德水池的柯逮捕，尋回8條金鍊及3萬餘元，訊後依搶奪罪送辦。
桃園分局說，昨天上午10點6分景福派出接獲報案，表示轄區中正路上的銀樓遭歹徒藉故搶走金飾後逃逸，分局獲報立刻將現場封鎖、採證，並與桃園市刑警大隊共組專案小組，積極擴大調閱周邊監視器影像偵辦，經分析調閱影像，除過濾歹徒逃逸路線，也鎖定經常在桃園、中壢犯案的48歲柯姓男子查緝，同時也向桃園地方檢察署申請拘提令狀，全力追緝將柯男拘提到案。
桃園分局表示，根據監視影像得知，柯男昨天上午在中正路某銀樓搶走9條金項鍊後，搭著計程車在桃園市區四處逃竄，逃逸期間曾將1條金項鍊變賣得手3萬餘元，然後往龜山地區的山林中躲藏。
警方專案人員昨晚11點循線進入山區圍捕，柯男見無路可逃，趕緊搭小黃逃往八德方向逃逸，專案人員一路尾隨堵截，行經八德區時，柯男突然跳車跳入路旁某水池旁躲藏，不過仍遭專案小組圍捕到案，當場起出金項鍊8條及給付計程車前剩餘的3萬餘元贓款等證物，警詢後依搶奪罪送辦。
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