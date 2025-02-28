被罵「三八女人」她殺紅眼砍到男同事肌腱韌帶全斷

越南籍鄭姓女子和阮姓同事不睦，不滿對方常酸言酸語還說她是個「三八的女人」，竟持菜刀猛砍阮右手、脖子，連刀片都砍到斷裂，阮脖子傷勢深達10公分、右手肌腱全斷；法院考量鄭已賠償阮5萬元和解，依殺人未遂罪判他4年6月，驅逐出境，可上訴。

檢警調查，鄭女酒後不滿阮姓同事曾對她言語譏諷，2024年6月15日晚上8點多在梧棲區的公司宿舍餐廳，趁阮背對坐在廚房門口時，拿了把菜刀衝上前朝他脖子揮砍，阮見狀立即以右手抵抗，包括右前臂、手肘及後頸都中刀。

鄭揮砍時連菜刀刀片都砍斷，可見力道之大，阮男血流如注負傷逃離現場，所幸緊急送醫搶救撿回一命。鄭作案後自行請路人幫他報案，警方到場時也坦承揮刀砍同事。

台中地院審理時，鄭否認殺人未遂，辯稱喝酒後只是想嚇唬阮男，讓對方收斂一點並向他道歉，並不是針對特定部位砍；辯護人說，鄭只想讓阮受皮肉之痛，非有意殺人。

但法院查，鄭女起初在警詢時說，當天和同事一起喝酒，阮就加入插嘴說她「是一個三八的女人」，自己和阮感情本來就不好，阮常常酸言酸語，顯見2人過去已有宿怨，鄭有因累積不滿而起殺意的動機。

法院再勘驗阮傷勢，發現他右手臂肌腱、韌帶遭全切斷，後頸切割傷深達10公分，可見鄭下手力道猛烈，更造成刀片斷裂，案發現場更是血跡斑斑；阮也說，鄭朝他手砍3刀，自己一直後退、鄭一直砍，砍的時候都沒說話。

法院審酌，鄭僅因口角就揮刀刺殺對方，考量她犯後否認、但已經賠償阮5萬元和解，也符合自首要件，依殺人未遂罪判她4年2月，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

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