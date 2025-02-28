快訊

遊日注意！大阪環球影城現場將不再售票或換票 未來僅限線上購票

常後一體改常後分立 20年前老戲新扮是為軍政和諧？

邱泰源做戲被抓包！突擊急診壅塞 基層控訴：一小時塞了20床病人

嫌店員態度差、影響用餐情緒...台中6男燒烤店當眾翻桌

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市公益路1家燒烤店昨晚驚傳遭顧客砸店，有民眾目擊衝突過程，見一群人朝店家叫囂、翻桌，警方ㄧ度出動快打部隊到場，再調閱監視器後當晚11點抓到動手的何姓男子等6人，其供稱認為店家態度差才動手，詢後依毀損等罪嫌移送法辦。

台中第四分局獲報，南屯區公益路1家燒烤店昨晚8點多傳出糾紛，何姓男子（49歲）等ㄧ共6人到店消費，才剛坐下來還沒用餐，就疑似因和店員間溝通問題，ㄧ氣之下竟動手翻桌。

警方查，包括何男及其黃姓、白姓友人（均33歲）都有動手，推倒燒烤店餐桌、結帳櫃檯，造成業者、其他用餐顧客驚嚇，警方獲報一度出動快打部隊到場，但當時何等人都已經搭車離開，經調閱監視器畫面比對身分，3小時後就陸續抓到涉案6人。

據了解，何等人自稱認為燒烤店店員點餐時服務差、愛理不理，覺得用餐情緒受影響，還沒吃到餐點、喝酒，衝突就瞬間爆發，所幸沒有造成現場人員受傷，店家損失計算中。

警方詢問後依妨害秩序、毀損罪等嫌，將何男等6人移送台中地檢署偵辦。

何姓男子等6人認為燒烤店店員態度差，竟當眾翻桌砸店，警方3小時逮到人依毀損等罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝
何姓男子等6人認為燒烤店店員態度差，竟當眾翻桌砸店，警方3小時逮到人依毀損等罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝

公益 監視器 衝突

延伸閱讀

急診塞爆...醫曝病房護理師也很慘 籲各醫院落實分級醫療

雲林這個「狀元村」廟會出現打架 警方快打部隊抓回3人

台中新光三越氣爆追疏失 警漏夜詢問12名工人送地檢

除夕夜台南燒烤店命案 國民法庭改認凶嫌傷害致死判6年

相關新聞

高雄港水域漂人頭 是分屍案凶嫌嫂

高雄市老翁張介宗涉殺害三名婦人分屍案，警方尋獲兩名婦人的人體組織，遲未找到張的兄嫂張黃姓婦人遺骸，直到前天民眾在高雄港水...

嫌店員態度差、影響用餐情緒...台中6男燒烤店當眾翻桌

台中市公益路1家燒烤店昨晚驚傳遭顧客砸店，有民眾目擊衝突過程，見一群人朝店家叫囂、翻桌，警方ㄧ度出動快打部隊到場，再調閱...

高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現

高雄發生驚悚分屍命案，3名7旬婦人疑皆遭72歲張嫌毒手，26日在高雄港發現1顆頭顱，證實是黃姓兄嫂的頭顱；中山附醫法醫科主任...

宏泰輪拖斷海纜 管碧玲：插卡換名掩飾違法

有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎三號海纜，被海巡押返台南安平港登檢，貨輪船舷外觀顯示「宏泰168」，但自動辨識...

高雄警方稱「鞏固事證」早早結束打撈 分屍案鐵證全靠眼尖的他

高雄市警局偵辦張介宗殺人分屍案，口口聲聲稱要「鞏固事證」，但僅尋獲今年失蹤的2名婦人的遺骸，不見頭顱便結束打撈工作，反而...

分屍案新進展！高雄港撈起頭顱 證實是凶嫌大嫂

高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，昨天在高雄港水域發現1顆頭顱，經法醫及警方鑑識單位緊急比對身分，證實是去年11月失蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。