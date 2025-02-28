高雄港水域漂人頭 是分屍案凶嫌嫂

警方查辦張介宗涉殺人分屍案，前天打撈到人類頭顱。本版資料照片 高雄市老翁張介宗涉殺害三名婦人分屍案，警方尋獲兩名婦人的人體組織，遲未找到張的兄嫂張黃姓婦人遺骸，直到前天民眾在高雄港水域發現一顆頭顱，經法醫及鑑識單位比對，昨確認是張黃姓婦人的頭顱，證實她去年十一月赴張住處後遇害，將提訊張調查。

檢方確認張黃姓婦人遇害，將開出張介宗涉殺人分屍案的第一份死亡證明給家屬。張本月五日被拘提，羈押禁見迄今均否認犯案，檢警尚設法突破。

專案小組日前暫停打撈屍塊，前天下午三時許，一名保全員在高雄港第廿六號碼頭巡守，發現岸際水域浮出異物，像是人頭骷髏，趕緊報警；員警打撈後發現，這顆頭顱原本包裹在一條男用外褲，因泡水鬆脫而浮出水面，已無皮肉和毛髮，研判泡水一段時間腐爛。

員警通報專案小組，將頭顱送至殯儀館，經法醫確認是人骨，鑑識單位緊急比對DNA，昨下午確認身分是張黃姓婦人，證實遇害，警方根據她去年十一月赴張住處後失蹤，推判被殺害分屍後，頭顱已泡水近三個月。警方獲報發現頭顱後，對外封鎖消息，直到昨下午才證實是張黃姓婦人的頭顱。

專案小組本月六至廿日在高市前鎮區運河第五船渠及高雄港打撈，比對七十七件可疑人體組織，比對出卅八塊是本月二日楠梓區失蹤的趙林姓婦人遺骸、二塊是上月十七日左營區失蹤的張姓婦人遺骸，遲未尋獲去年十一月廿九日失蹤的張黃姓婦人遺骸，直到昨天證實尋獲她的頭顱，但另兩名婦人的頭顱仍下落不明。