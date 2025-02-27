快訊

再發聲！加墨關稅3月4日如期實施 川普：中國大陸將被徵收額外10%

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

高雄發生驚悚分屍命案，3名7旬婦人疑皆遭72歲張嫌毒手，昨在高雄港發現1顆頭顱，證實是黃姓兄嫂的頭顱；中山附醫法醫科主任高大成推測，依凶嫌習性，相信第二顆、第三顆頭顱很快就會浮現。

71歲趙姓婦人本月2日失聯，警方在前鎮運河打撈到屍塊，比對確認為趙婦所有，警方後在張嫌住處找到跡證，經比對DNA，與3名7旬婦人吻合，分別為去年12月底失蹤的黃姓兄嫂、今年1月底失蹤的張姓前女友、趙婦；昨在高雄港水域發現1顆頭顱，經緊急比對身分，證實是黃姓兄嫂的頭顱。

高大成今研判，已經找到第1頭顱，附近應該可以找到第2顆、第3顆頭顱。從凶嫌住家找到刀子、剪刀，但沒有找到鋸子、大型菜刀，要碎掉頭顱可能性不高。

高大成指出，現在找到頭顱證實是黃姓兄嫂的頭顱，黃姓兄嫂是三名婦人中最早失蹤的，「很快第二顆、第三顆頭顱就浮現」，應該就在附近。

他推測，依凶嫌犯案的習性，若凶嫌藏第一顆頭顱沒被發現，就會故技重施，用相同方法在同一地點藏第二顆、第三顆頭顱，在尋獲地點附近應該很快會找到第二顆、第三顆頭顱。

至於頭顱泡在水裡10多天會不會影響採證？高大成說，不會，可從牙齒缺齒狀況來比對被害人身分。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

分屍案 失蹤 高大成 高雄港

延伸閱讀

母伴女屍6年每天開冷氣成乾屍 高大成揭疑點：相當奇怪

分屍案新進展！高雄港撈起頭顱 證實是凶嫌大嫂

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還大S！電梯自拍原因逼哭網友

相關新聞

高雄警方稱「鞏固事證」早早結束打撈 分屍案鐵證全靠眼尖的他

高雄市警局偵辦張介宗殺人分屍案，口口聲聲稱要「鞏固事證」，但僅尋獲今年失蹤的2名婦人的遺骸，不見頭顱便結束打撈工作，反而...

高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現

高雄發生驚悚分屍命案，3名7旬婦人疑皆遭72歲張嫌毒手，昨在高雄港發現1顆頭顱，證實是黃姓兄嫂的頭顱；中山附醫法醫科主任...

宏泰輪拖斷海纜 管碧玲：插卡換名掩飾違法

有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎三號海纜，被海巡押返台南安平港登檢，貨輪船舷外觀顯示「宏泰168」，但自動辨識...

分屍案新進展！高雄港撈起頭顱 證實是凶嫌大嫂

高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，昨天在高雄港水域發現1顆頭顱，經法醫及警方鑑識單位緊急比對身分，證實是去年11月失蹤...

宏泰貨輪涉毀壞海纜 陸籍船長與船員供詞有出入遭裁押禁見

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處前天斷裂，海巡署研判中資背景多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返...

影／中和警凌晨攔車盤查 2男稱「開車出來逛逛」身上竟都藏毒

新北市中和警方昨凌晨攔車盤查，駕駛廖姓男子和同車友人王姓男子2人身上竟都搜出海洛因及安非他命等毒品，警詢後昨依法送辦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。