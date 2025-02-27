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高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現
高雄發生驚悚分屍命案，3名7旬婦人疑皆遭72歲張嫌毒手，昨在高雄港發現1顆頭顱，證實是黃姓兄嫂的頭顱；中山附醫法醫科主任高大成推測，依凶嫌習性，相信第二顆、第三顆頭顱很快就會浮現。
71歲趙姓婦人本月2日失聯，警方在前鎮運河打撈到屍塊，比對確認為趙婦所有，警方後在張嫌住處找到跡證，經比對DNA，與3名7旬婦人吻合，分別為去年12月底失蹤的黃姓兄嫂、今年1月底失蹤的張姓前女友、趙婦；昨在高雄港水域發現1顆頭顱，經緊急比對身分，證實是黃姓兄嫂的頭顱。
高大成今研判，已經找到第1頭顱，附近應該可以找到第2顆、第3顆頭顱。從凶嫌住家找到刀子、剪刀，但沒有找到鋸子、大型菜刀，要碎掉頭顱可能性不高。
高大成指出，現在找到頭顱證實是黃姓兄嫂的頭顱，黃姓兄嫂是三名婦人中最早失蹤的，「很快第二顆、第三顆頭顱就浮現」，應該就在附近。
他推測，依凶嫌犯案的習性，若凶嫌藏第一顆頭顱沒被發現，就會故技重施，用相同方法在同一地點藏第二顆、第三顆頭顱，在尋獲地點附近應該很快會找到第二顆、第三顆頭顱。
至於頭顱泡在水裡10多天會不會影響採證？高大成說，不會，可從牙齒缺齒狀況來比對被害人身分。
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