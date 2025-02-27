宏泰輪拖斷海纜 管碧玲：插卡換名掩飾違法
有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎三號海纜，被海巡押返台南安平港登檢，貨輪船舷外觀顯示「宏泰168」，但自動辨識系統（AIS）卻顯示為「宏泰58」，海巡署將貨輪押返回台南安平港登檢，竟又發現船尾掛「善美7」船名，名稱一變再變；海委會主委管碧玲說，貨輪用活動鐵板任意插卡換名，就是要掩飾違法，後續判決希望司法給予海巡最大的支持。
管碧玲表示，「宏泰168」，又名「宏泰58」，又再名「善美7」，名字是用活動鐵板在船舷插卡、換卡來的，一不小心，說不定還插出「Hong 美7」，中文、英文能自由插卡更換、任意取名，如此行徑，除了掩飾違法，沒有其他邏輯可以解釋。
當時宏泰貨輪被海巡廣播7次不予回應，管碧玲也質疑違法的準備這麼充分，到底滯留海上何為？是否故意斷纜，她說該船船長曾用假證件（護照、海員證）入境被查獲，現在掩飾違法的企圖昭然若揭，這位「千面船」船長目前被羈押禁見，後續偵查審理需要靠院檢的智慧和支持。
管碧玲強調「台灣是民主法治國家，我們捍衛民主！但是海巡在捍衛民主的同時，也在迎戰中國利用民主傷害台灣！」她說這次斷纜嫌疑船船長的羈押，感謝法院支持、海巡署執法。她以澳洲龍蝦走私案為例，過去海巡被要求認定海上走私，必須要有海上交易直接證據，但海巡難以做到，因為在雷達偵蒐範圍外的海域交易，不是海巡可以監控得到。
管碧玲說，一噸一噸的活龍蝦從安檢所載出去無人島，然後空船回來，對方說是去放生、說是去當魚餌，分明是以謊言挑戰公權力，「不就是賭我們無法證明是走私？」類案海巡以違反「海關緝私條例」移送，協調關務署成功裁罰，至今近2年了，還在行政訴訟纏鬥之中。
最後，管碧玲舉一個對海巡來講最沉重的案例，就是中國「華益9號」抽砂船，她說今年4月26日，就該船泡在水裡滿3年，還要繼續等法院5月開庭審理之中，如果法院不支持，船怎麼還？要怎麼賠償？公權力要怎麼伸張？過去沒收抽砂船的過程，曾經被二審法院判決撤銷沒收，她在2023年12月推動修法，修法後適用新法，才經高院於2024年4月23日發回更審，也快一年了。
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