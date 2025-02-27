高雄警方稱「鞏固事證」早早結束打撈 分屍案鐵證全靠眼尖的他
高雄市警局偵辦張介宗殺人分屍案，口口聲聲稱要「鞏固事證」，但僅尋獲今年失蹤的2名婦人的遺骸，不見頭顱便結束打撈工作，反而是昨天幸得眼尖的保全員發現頭顱，比對出是去年失蹤的張嫂，才真正鞏固3名婦人全遇害的「鐵證」。
高雄市警方今天在比對出張嫂的頭顱後，稱偵辦過程經檢警調閱監視器、刑事鑑識及數位鑑驗等嚴謹、縝密科學偵查方式，積極蒐集齊全的犯罪事證，目前「鐵證如山、證據確鑿」，後續將請檢察官借提訊問張嫌，釐清全案犯罪真相。
事實上，在警方半月打撈人體組織，尋獲分別今年1、2月失蹤的左營張姓婦人、楠梓趙林姓婦人的遺骸，因有張婦、趙林婦的部分人體組織，可勉強證實這2名婦人遇害，但沒找到張介宗兄嫂張黃姓婦人的遺骸，仍無法鞏固張嫂去年11月底失蹤同遇害的事證，將來進入國民法官法審案，若依一罪一罰原則，有可能被素人法官視同無被害人，難定張嫌殺害大嫂的罪責。
警方高層今天上午不願證實尋獲頭顱，是害怕萬一驗出不是這3名婦人，恐將被外懷疑有第四名遇害者，或節外生枝反冒出另件命案，徒增壓力，後來確認頭顱是3婦之一，才敢說明「鐵證如山、證據確鑿」證實找到死者頭顱。
然而，實際找到張嫂頭顱的人不是警方而是保全員，是保全員在高雄港26號碼頭發現頭顱，為警方找到鞏固事證的要件，才足以證實3名婦人全遇害並分屍，可是究竟有無其他被害人，迄今警方也沒有把握。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言