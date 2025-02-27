高雄警方稱「鞏固事證」早早結束打撈 分屍案鐵證全靠眼尖的他

高雄警方打撈人體組織，尋獲分別今年1、2月失蹤的左營張姓婦人、楠梓趙林姓婦人的遺骸。聯合報系資料照

高雄市警局偵辦張介宗殺人分屍案，口口聲聲稱要「鞏固事證」，但僅尋獲今年失蹤的2名婦人的遺骸，不見頭顱便結束打撈工作，反而是昨天幸得眼尖的保全員發現頭顱，比對出是去年失蹤的張嫂，才真正鞏固3名婦人全遇害的「鐵證」。

高雄市警方今天在比對出張嫂的頭顱後，稱偵辦過程經檢警調閱監視器、刑事鑑識及數位鑑驗等嚴謹、縝密科學偵查方式，積極蒐集齊全的犯罪事證，目前「鐵證如山、證據確鑿」，後續將請檢察官借提訊問張嫌，釐清全案犯罪真相。

事實上，在警方半月打撈人體組織，尋獲分別今年1、2月失蹤的左營張姓婦人、楠梓趙林姓婦人的遺骸，因有張婦、趙林婦的部分人體組織，可勉強證實這2名婦人遇害，但沒找到張介宗兄嫂張黃姓婦人的遺骸，仍無法鞏固張嫂去年11月底失蹤同遇害的事證，將來進入國民法官法審案，若依一罪一罰原則，有可能被素人法官視同無被害人，難定張嫌殺害大嫂的罪責。

警方高層今天上午不願證實尋獲頭顱，是害怕萬一驗出不是這3名婦人，恐將被外懷疑有第四名遇害者，或節外生枝反冒出另件命案，徒增壓力，後來確認頭顱是3婦之一，才敢說明「鐵證如山、證據確鑿」證實找到死者頭顱。