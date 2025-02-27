快訊

綠營「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委爆他背景：爭議事件多

常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

高雄警方稱「鞏固事證」早早結束打撈 分屍案鐵證全靠眼尖的他

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方打撈人體組織，尋獲分別今年1、2月失蹤的左營張姓婦人、楠梓趙林姓婦人的遺骸。聯合報系資料照
高雄警方打撈人體組織，尋獲分別今年1、2月失蹤的左營張姓婦人、楠梓趙林姓婦人的遺骸。聯合報系資料照

高雄市警局偵辦張介宗殺人分屍案，口口聲聲稱要「鞏固事證」，但僅尋獲今年失蹤的2名婦人的遺骸，不見頭顱便結束打撈工作，反而是昨天幸得眼尖的保全員發現頭顱，比對出是去年失蹤的張嫂，才真正鞏固3名婦人全遇害的「鐵證」。

高雄市警方今天在比對出張嫂的頭顱後，稱偵辦過程經檢警調閱監視器、刑事鑑識及數位鑑驗等嚴謹、縝密科學偵查方式，積極蒐集齊全的犯罪事證，目前「鐵證如山、證據確鑿」，後續將請檢察官借提訊問張嫌，釐清全案犯罪真相。

事實上，在警方半月打撈人體組織，尋獲分別今年1、2月失蹤的左營張姓婦人、楠梓趙林姓婦人的遺骸，因有張婦、趙林婦的部分人體組織，可勉強證實這2名婦人遇害，但沒找到張介宗兄嫂張黃姓婦人的遺骸，仍無法鞏固張嫂去年11月底失蹤同遇害的事證，將來進入國民法官法審案，若依一罪一罰原則，有可能被素人法官視同無被害人，難定張嫌殺害大嫂的罪責。

警方高層今天上午不願證實尋獲頭顱，是害怕萬一驗出不是這3名婦人，恐將被外懷疑有第四名遇害者，或節外生枝反冒出另件命案，徒增壓力，後來確認頭顱是3婦之一，才敢說明「鐵證如山、證據確鑿」證實找到死者頭顱。

然而，實際找到張嫂頭顱的人不是警方而是保全員，是保全員在高雄港26號碼頭發現頭顱，為警方找到鞏固事證的要件，才足以證實3名婦人全遇害並分屍，可是究竟有無其他被害人，迄今警方也沒有把握。

高雄殺人分屍案凶嫌大嫂的頭顱經保全員尋獲，補齊3婦遇害鐵證。圖為民間救難協會協助警方尋屍塊照片。本報資料照片
高雄殺人分屍案凶嫌大嫂的頭顱經保全員尋獲，補齊3婦遇害鐵證。圖為民間救難協會協助警方尋屍塊照片。本報資料照片

保全 分屍案 失蹤

延伸閱讀

分屍案新進展！高雄港撈起頭顱 證實是凶嫌大嫂

高雄殺人分屍案尋獲頭顱！警封鎖消息不證實其事

李威涉精舍命案轉被告 網挖他公開言論嚇歪：太諷刺

李威涉精舍命案轉列被告30萬交保 關鍵錄音維護王薀成鐵證

相關新聞

高雄警方稱「鞏固事證」早早結束打撈 分屍案鐵證全靠眼尖的他

高雄市警局偵辦張介宗殺人分屍案，口口聲聲稱要「鞏固事證」，但僅尋獲今年失蹤的2名婦人的遺骸，不見頭顱便結束打撈工作，反而...

分屍案新進展！高雄港撈起頭顱 證實是凶嫌大嫂

高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，昨天在高雄港水域發現1顆頭顱，經法醫及警方鑑識單位緊急比對身分，證實是去年11月失蹤...

宏泰貨輪涉毀壞海纜 陸籍船長與船員供詞有出入遭裁押禁見

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處前天斷裂，海巡署研判中資背景多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返...

影／中和警凌晨攔車盤查 2男稱「開車出來逛逛」身上竟都藏毒

新北市中和警方昨凌晨攔車盤查，駕駛廖姓男子和同車友人王姓男子2人身上竟都搜出海洛因及安非他命等毒品，警詢後昨依法送辦。

高雄殺人分屍案尋獲頭顱！警封鎖消息不證實其事

高雄老翁張介宗涉3名婦人殺人分屍案，昨天有民眾在高雄港26號碼頭附近水域，發現1顆頭顱，疑似遇害的3名婦人之一的頭顱，交由法醫...

宏泰輪拖斷海纜「船名一變再變」 抽換船名為規避查緝？

有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎三號海纜，被海巡押返台南安平港登檢，貨輪船舷外觀顯示「宏泰168」，但自動辨識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。