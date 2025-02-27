分屍案新進展！高雄港撈起頭顱 證實是凶嫌大嫂
高雄老翁張介宗涉殺害3名婦人分屍案，昨天在高雄港水域發現1顆頭顱，經法醫及警方鑑識單位緊急比對身分，證實是去年11月失蹤的張嫂張黃婦人的頭顱。
高雄檢警查辦張介宗殺人分屍案，羈押張嫌禁見，張嫌自2月5日被捕迄今，否認涉案，待檢方擇日提訊。昨天在高雄港發現的頭顱，是全案唯一已打撈到的被害人頭顱，經比對DNA，確認張介宗大嫂張黃婦遇害。檢方對這樁殺人分屍案，也將開出第一份死亡證明給家屬。
據了解，昨天下午3時許，民眾在高雄港第27號、28碼頭水域，見岸邊浮出異物，民眾見似人頭，趕緊報警打撈，發現是1顆人頭骷顱包裹在男用褲子，頭顱浮現，趕緊通報殺人分屍案專案小組送殯儀館，由法醫確認是人類頭顱。
警方表示，這顆人頭骷顱已無皮肉及毛髮，就像實驗室裡面的骷髏頭，一時無法判斷是否遇害的3名婦人之一；由於查辦張介宗涉殺人分屍的警方專案小組，曾在前鎮區運河第五船渠及高雄港第25至27號碼頭打撈屍塊，員警立即通報專案小組收驗，緊急比對身分。
警方查辦張介宗涉殺人分屍案，自2月6日到20日打撈屍塊，確認38件人體組織，是2月2日楠梓區失蹤的趙林姓婦人遺骸、2件是1月17日左營區失蹤的張姓婦人遺骸，尚未見去年11月29日失蹤的張嫂張黃婦人遺骸。今天才比對出張嫂的頭顱，因泡水已久，才剩骷顱頭。
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