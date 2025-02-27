宏泰貨輪涉毀壞海纜 陸籍船長與船員供詞有出入遭裁押禁見

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處前天斷裂，海巡署研判中資背景多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港調查，檢方訊問後聲押禁見大陸籍王姓船長，王否認犯行，但與船員供詞有所出入，犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，台南地院裁押禁見。

台南地院指出，王否認犯行，惟有共犯供述、證人證述及相關事證可佐，認他涉犯電信管理法中以毀壞或其他非法方法危害與海纜登陸站、機房連接纜線罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台南地院表示，王為大陸籍人士，在台無固定居所，若令他具保在外恐潛逃，有事實足認他逃亡之虞。且本案尚需釐清王及其他7名船員共犯於本案分工及參與犯罪程度深淺，王為船長，具有指揮船員之權，同案被告所述仍與王有所出入，若令他交保在外，可能與其他共犯進行聯繫，有事實足認有勾串共犯及證人之虞。

台南地院表示，王毀壞海纜線導致島間通信中斷，影響政府及社會運作功能，可能因通信中斷而生公共危險，犯罪情節非輕，對社會治安造成一定危害。因此，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、王人身自由私益及防禦權受限制程度等因素，裁定王羈押並禁止接見通信。