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影／中和警凌晨攔車盤查 2男稱「開車出來逛逛」身上竟都藏毒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和警方昨凌晨攔車盤查，駕駛廖姓男子和同車友人王姓男子2人身上竟都搜出海洛因及安非他命等毒品，警詢後昨依法送辦。

中和警分局南勢派出所員警許昇佑及楊定謙2員，昨天凌晨2時許，巡邏行經中和區景新街，發現從事建築工人廖姓男子（53歲）開車形跡可疑，將車停在人行道還閃著大燈，上前攔檢盤查，廖男與同車友人，從事搬家公司工人的王姓男子（48歲）2人見員警攔車，先辯稱開車出來逛逛，又改口說要去朋友家打麻將，不僅言詞閃爍，眼神更是不斷左右飄移。

員警清查身分，發現2人均有毒品前科，旋即經2人同意搜查，在廖男身上起獲海洛因3包，共重約5公克及吸食器1組，另於王男身上查獲海洛因1包、安非他命5包共重5公克。

警詢後昨將2人依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官偵訊後請回；另待廖男尿液鑑定報告結果確認後，再依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。

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新北市中和警方昨凌晨攔車盤查，駕駛廖姓男子和同車友人王姓男子2人身上竟都搜出海洛因及安非他命等毒品，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方昨凌晨攔車盤查，駕駛廖姓男子和同車友人王姓男子2人身上竟都搜出海洛因及安非他命等毒品，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
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