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高雄殺人分屍案尋獲頭顱！警封鎖消息不證實其事

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄老翁張介宗涉3名婦人殺人分屍案，昨天有民眾在高雄港28號碼頭附近水域，發現1顆頭顱，疑似遇害的3名婦人之一的頭顱，交由法醫及警方鑑識身分。

據了解，昨天下午，在高雄港第28碼頭浮出異物，民眾發現，見似有頭髮，才報警處理，發現1個頭顱。但警方不願證實其事，不過內部已表明確有其事，但可能泡水已久，看不出是哪位死者的頭顱。警方已收驗，由法醫和警方查明身分。

張介宗涉嫌殺害3名婦人，包括去年11月29日他兄嫂張黃婦人、今年1月17日左營區張姓婦人，以及2月2日楠梓區走趙林姓婦人等3人，去他前鎮區台鋁14巷住處後都人消失，後來趙林婦家人報警協尋，追到張介宗住處，並在他住處找到噴濺血跡及生物跡證，鑑識出這3名婦人可能遇害。

警方調閱相關案發時間，查出3名婦人進張介宗住處後，他不久就分多趟提袋外出，疑分屍後棄屍前鎮區運河第五船渠。警方2月6日至21日，在第五船渠及高雄港打撈塊，驗出38件是趙林婦遺骸、2件頭皮和胸部組織是張婦的遺骸，尚未見張嫂的遺骸。

警方今天只表示，2月23日民眾發現黑色塑膠袋內生物骨骸，經鑑驗係「豬骨頭」，為求慎重，經高雄地檢署檢察官指示送交法醫研究所，目前由法醫鑑驗中，不讓外界知道有民眾尋獲的人頭。

高雄殺人分屍案，昨天有民眾發現人的頭顱。本報資料照片
高雄殺人分屍案，昨天有民眾發現人的頭顱。本報資料照片

分屍案 碼頭 警察 高雄市

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