宏泰輪拖斷海纜「船名一變再變」 抽換船名為規避查緝？

「宏泰」貨輪船舷外觀顯示「宏泰168」，但自動辨識系統（AIS）卻顯示為「宏泰58」，海巡署將貨輪押返回台南安平港登檢，竟又發現船尾掛「善美7」船名。記者宋原彰／翻攝

有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎三號海纜，被海巡押返台南安平港登檢，貨輪船舷外觀顯示「宏泰168」，但自動辨識系統（AIS）卻顯示為「宏泰58」，海巡署將貨輪押返回台南安平港登檢，竟又發現船尾掛「善美7」船名，名稱一變再變，知情人士表示船身被發現設置抽換船名的板子，意圖很明顯，就是要規避查緝。

海巡署表示，「宏泰」貨輪22日晚間在將軍漁港西北方6浬（台澎第3海纜線北方0.5浬）滯留，海巡署通報安平港信號台廣播「宏泰」貨輪7次，但都沒回應，中華電信25日凌晨報案稱台澎第3海纜斷裂，海巡因此攔停「宏泰」貨輪，經查多哥籍「宏泰」貨輪為中資背景權宜輪，船上8名船員均為中國籍人士，不排除為中國灰色地帶侵擾行動。

一位漁船船長說，他曾在高雄西南100海浬的漁場捕撈赤宗魚，當時是大陸禁魚期，照理說大陸漁船不能出海作業，但他卻遇到不只一艘把船名用油漆塗掉的陸籍鐵殼漁船在附近作業，過去陸籍漁船用遮擋、塗銷船身船名的方式屢見不鮮，不免讓人聯想是「在做壞事」，直覺判斷就是在躲避海巡人員，也讓台灣船方相當頭疼。

也有知情人事說，貨輪依國際法規定要在船身標示船名，把船名遮住的動機相當可疑，這次的拖斷電纜的中資權宜輪宏泰貨輪，船身被發現竟裝設可以抽換船名的板子，板子透過類似滑軌機關能快速更換，就像轎車快速變造車牌，且該貨輪無載貨、吃水淺，船體鏽化嚴重，「間接顯示該船不是一般用來載貨貨輪，根本是一艘『作案用船隻』」。

海巡署人員私下透露，宏泰輪兩舷跟船尾的名字原本就不一樣，意圖不軌的可能性很高，目前輪船已遭押返，船長已遭收押，頻換船名的動機目的還待釐清，但這類貨輪換船名的案例過去不常見，海巡追蹤海上船隻時，因為數量多，很難逐一比對每個船隻的名字，如果有特定船隻透過AIS顯示的名字與船身名字不同，確實會起人疑竇。