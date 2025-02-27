影／逾期移工吸毒缺錢淪詐團車手 超商ATM前被逮…口袋塞著12萬

詐騙何其多，彰化縣近日接連發生兩起詐騙案，先後逮捕當車手的逾期居留越南籍移工、未滿20歲男子，在他們的口袋、提袋裡查獲滿滿千元大鈔，都是被害人期待暴富卻被詐的血汗錢。警詢後都依洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

員林警分局村上派出所警員許宏祥準備出勤，發現1名男子騎機車經過派出所時偷瞄派出所，舉止異常，接著騎到對面超商停車。許員先查這名男子的機車車牌，原來是失竊車，許員進超商時注意到站在ATM前面的男子。男見警時假裝低頭滑手機。

許員上前盤查，男子的口袋裝滿紙鈔，身上有1張金融卡，相當可疑，即帶回派出所釐清案情，找來翻譯人員溝通，男子是良姓越南籍逾期居留的移工，加入詐團當車手，提領12萬元。員警在他身上搜出毒品吸食器等證物，依竊盜罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

無獨有偶，北斗警分局北斗派出所員警接獲報案，指稱在某超商前面有可疑男子，派出所長林聖智到超商看到座位區有1名男子低頭滑手機並接受指示，上前詢問，男子自稱姓馬，從外縣市來彰化訪友，卻無法清楚交代朋友姓名及住處，最後坦承先去鹿港鎮面交拿到30萬元，正在接收詐團指示，要向北斗鎮的被害人拿「投資款」。警方依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將馬男移送偵辦。

據了解，這兩件車手所涉案件，都是被害人相信假投資訊息，面交「投資款」夢想發大財。員林警分局長吳詠傑今建議民眾對投資案和陌生來電提供投資訊息，採取「一聽、二掛、三查證」，避免受騙。北斗警分局長楊志源也表示，網路交友介紹高投報率的各種投資商品都是詐騙，民眾最好先向165防詐騙諮詢專線或在地警察單位洽詢真偽。

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