拖斷海纜…宏泰輪船長聲押 陸：常見事故

8名大陸籍船員依涉電信管理法移送台南地檢署，經訊問認王姓船長涉毀壞海纜相關設施罪嫌重大且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲押禁見。圖／本報資料照 有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉嫌拖斷台澎三號海纜，被海巡押返台南安平港登檢。海洋委員會主委管碧玲昨天說，宏泰輪在海巡署的黑名單中，有非常強的證據證明是宏泰輪導致斷纜，船上也發現不尋常的物品及人，但要分辨是蓄意或意外，「對我方是很大挑戰」。

宏泰輪八名大陸籍船員昨被依涉違反電信管理法移送檢方，經訊問認為王姓船長涉毀壞海纜相關設施，罪嫌重大且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲押禁見。其餘七名陸籍船員也涉犯相關罪嫌，但無聲押必要，檢察官諭知限制住居及限制出境、出海，並均以科技設備監控。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨回應稱，這是「常見海上事故」，「民進黨當局」刻意渲染，企圖政治操弄。陸委會則表示，全案依國安層級處理原則，已由司法機關依法查處中，並無刻意渲染或政治操弄問題。

管碧玲表示，台灣周邊海域有很多權宜輪滯留，經常在海象不好時下錨，勾斷海纜，這次有非常強的證據證明多哥籍「宏泰」貨輪導致台澎三號斷纜，但是不排除背後有大陸灰色襲擾的謀略在內。數位發展部長黃彥男也說，這類事件可能屬於「灰色地帶侵擾」，已成為現代戰爭的一部分。

管碧玲並提及海巡單位對權宜輪早已建立特定的黑名單，也對黑名單的五十二艘船的威脅度分級，「若沒提升到國安層級，要扣留、帶案，會有法治上的問題」，二月十六日台馬二號斷纜事件，就以國安程序帶回國籍漁船；此次宏泰輪被歸為中度威脅，海巡超前部署，才能用現行犯帶回來。

她說，過去五來，台灣約四十多案斷纜事件，已逐年減少，今年六件，數量較多。有些是因為海象不好或老舊斷纜，但外力造成的都以國安層級處理；而近日大陸客偷渡事件頻傳，落網後的說法幾乎「模組化」，讓人懷疑這是對岸灰色襲擾戰術的一環。