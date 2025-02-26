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宏泰貨輪涉毀壞台澎海纜 陸籍船長遭聲押、7船員限制住居
中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處昨發生斷裂，海巡署研判中資背景多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港調查。8名大陸籍船員今依涉電信管理法移送檢方，經訊問認王姓船長涉毀壞海纜相關設施罪嫌重大且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲押禁見。
其餘7名大陸籍船員認也均涉犯相關罪嫌，惟無聲請羈押必要，經檢察官諭知均限制住居及限制出境、出海，且該7名大陸籍船員均施以科技設備監控。
檢方指出，昨日接獲海巡署通報，載有8名大陸籍船員登記船名「宏泰 58」輪船在我國海域近台南將軍漁港，涉損壞台澎3號海底電纜線情資，隨即指派主任檢察官李駿逸、檢察官徐書翰指揮海巡署第四海巡隊等專案小組偵辦。
8名大陸籍船員經檢察官訊問後，其中王姓船長認涉犯電信管理法第72條毀壞海纜相關設施罪嫌重大，且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。其餘7名船員經檢察官諭知均限制住居及限制出境、出海，且7名船員均施以科技設備監控。
檢方指出，專案小組將持續調查「宏泰 58」輪船在我國海域損壞海底電纜線事故經過及原因。
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