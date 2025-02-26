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欠大S扶養費750萬…汪小菲提債務人異議之訴 原定明開庭因這理由取消
大S徐熙媛因流感併發肺炎逝世，而她生前與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚，前夫汪小菲拒依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准，汪小菲聲請停止強制執行，並向大S提債務人異議之訴，一審判汪小菲敗訴。汪上訴，台灣高等法院原定明日行準備程序，但因大S過世，仍待繼承人承受訴訟，因此取消明日庭期。
高院指出，本案因為一方當事人死亡，仍有待繼承人等或其他依法令應續行訴訟之人承受訴訟，因此取消明日準備程序。
汪小菲與大S2021年11月12日於北院調解離婚，依調解筆錄附件規定，他應自2021年12月1日起至2038年3月1日止，按每3個月的第1個月1日前給付大S家人300萬元（每月100萬元），以匯款方式付錢。
大S以汪小菲未依照調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，但汪小菲認為沒有違反調解筆錄中的給付義務，依法提債務人異議之訴，並請求法院在訴訟確定之前，暫時停止執行他的財產。
一審認為，汪小菲針對應於2022年3月1日給付的第2期家人定期定額扶養費300萬元，於同年6月1日給付的第3期扶養費300萬元，及9月1日應給付的第4期扶養費300萬元，共計900萬元，總計僅給付150萬元，尚欠750萬元未付，大S聲請對汪執行750萬元債權有據。
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