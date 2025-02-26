影／躲平房製毒、小艇走私大麻、密道運私菸 海巡查獲毒品逾10億

海巡署偵防分署去年下半年陸續在苗栗破獲製毒工廠，在屏東查獲毒梟利用小型遊艇走私大麻花389公斤，並在高雄旗津的修船廠，查獲走私集團利用密道走私67萬7000包私菸，估計查獲的毒品市價達10億1800萬元、私菸達5500萬元。海委會主委管碧玲今天頒發加菜金給偵辦人員，她強調海巡署將加強查緝工作，守護國人健康及治安。

海巡表示，新竹查緝隊偵辦毒品案時，發現嫌犯溫姓男子（53歲）涉嫌製毒，專案人員監控溫男駕駛的黑色汽車，查出溫男刻意選擇苗栗地區台61線西濱快速道路旁的鄉間平房作為製毒工廠，將在他處製成的半成品到此精製為毒品。

專案小組去年8月9日逮捕溫男，在平房內查獲製毒器具及第三級毒品38公斤、可製成7萬包毒品咖啡包，第四級毒品164.66公斤可製成67萬包毒咖啡包，總計可以做成7萬包毒品咖啡包，市值約3億7000萬元。溫男聲稱是在網路學得製毒技術，訊後被依違反毒品危害防制條例送辦。

台東查緝隊去年10月16日在屏東縣車城鄉後灣近海，查獲劉姓男子（30歲）駕駛小型遊艇載運389公斤大麻花企圖搶灘上岸。海巡說，劉男前一天就以學習駕駛遊艇為由出海，被查獲當下船上另有1名由販毒集團派來押貨的許姓男子（31歲）。劉男說，他收下300萬元幫人載香菇，不料貨品會變成毒品。

高雄查緝隊春節前得知有私梟走私大量香菸，調查後鎖定夏姓男子（24歲）等4人，承租旗津區的廢棄船廠作為倉庫，利用密道走私67萬7000包私菸。管碧玲說，在她擔任海委會主委任內，已經是第二次查獲私梟利用旗津區修船廠密道走私香菸，歹徒還用電箱、電路板、厚重的儀器來阻擋、掩護密道，讓人瞠目結舌。

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