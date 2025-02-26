影／通緝犯遇臨檢關窗逃避現實 新北霹靂警破窗逮人扣毒品

新北市49歲鐘男前天凌晨開車行經泰山區新五路時，遇上新北警保安大隊警員臨檢，警方查出鐘男因竊盜遭通緝要他下車受檢，不料鐘男竟關窗拒檢。警方立即破窗將他逮捕，並在車上起出33顆喪屍煙彈及1包安非他命，詢後依毒品及竊盜通緝送辦。

據了解，新北市警局保安大隊霹靂小組警員，前天（24日）凌晨1時許在泰山區新五路一段執行臨檢勤務。49歲鐘男駕駛向朋友借來的奧迪轎車行經臨檢處時，被警方攔下盤查。當警員用小電腦清查後，發現鐘男是新北地檢署去年11月發布的竊盜通緝犯，立即告知鐘男被通緝，要求他下車受檢。

不料鐘男聽聞後竟關上車窗拒檢，警方好言告知鐘男配合但均無回應，為防鐘男駕車逃逸或衝撞，立即移置2輛警車一前一後卡住鐘男的車輛。警方多次勸說無果後旋即使用警棍破窗，當警方強制將鐘男拉下車壓制逮捕時，鐘男此時才大聲哀嚎：「等一下啦，救人啊！」警方隨後在鐘男車上副駕駛座腳踏墊起獲33顆、重206.1公克的依托咪酯喪屍煙彈，以及1包安非他命。

鐘男警詢時辯稱因居無定所，所以才沒有收到地檢署的通知書，當時是要開車找汽車旅館休息，當下被警方告知通緝身分時，只想要關窗裝傻逃避現實，但仍被警方破窗逮捕。警方詢後將鐘男依竊盜通緝及毒品罪嫌送辦，並將深入追查毒品來源。