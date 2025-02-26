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不滿漲房租刺死前永和市長胞妹 6旬翁殺人起訴
新北市中和去年10月29日發生一起房客持刀砍殺房東命案，死者正是前永和市長洪一平胞妹。房客張男疑因不滿洪姓女房東漲房租又要求平分電費，與洪女發生爭執，盛怒下竟持刀猛刺洪女10多刀，待洪女倒地還掐脖讓她斷氣，新北地檢署依殺人等罪將張男起訴，全案將由國民法官審理。
檢警調查，案發時67歲的張男，去年7月與19歲有精神障礙的兒子，以每月6000元價格租下75歲洪女的雅房。但父子倆入住後，洪女卻要求張男每月多支付3000元網路費、水電及瓦斯費，讓張男心生不滿。
案發當天上午7時許，洪女再度向張男要求平分電費，張男不滿表示要退租，要求洪女返還15000元押金並提供補償，遭洪女斷然拒絕，並出言辱罵張男三字經。張男一時情緒失控，持長約56公分的非農用掃刀朝洪女頭、頸部、背部猛刺10多刀。
張男行凶後，見洪女因刀傷已不支倒地，竟上前掐住洪女脖子，直到洪女斷氣才放手。手段凶殘。洪女緊急送醫仍宣告不治，最後確認因出血性休克與呼吸衰竭而死亡。
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