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台中殯葬二代吸「喪屍煙彈」撞人...還殘忍輾過 殺人罪起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中18歲白姓男子家中經營殯葬業，他去年連吸「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」，開BMW，毒駕撞上步行的葉姓男子，白非但沒停車還殘忍踩油門輾過對方，致使葉男在車底翻滾數圈、手臂都變形慘死；檢方以具不確定故意，依殺人等罪嫌起訴白男，全案將由國民法官審理。

檢警調查，白男沒有駕照，2024年10月26日下午在桃園市殯葬管理所附近吸食摻有第三級毒品K他命的香菸，隨即毒駕開1輛租來的黑色BMW車回台中太平區住處。

檢警查出，白隔天27日清晨5點多又在住處吸食有俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮咖啡包，以及外號「喪屍煙彈」同為第三級毒品的依托咪酯，再度毒駕到北屯區大連路與民俗公園找朋友。

白到朋友家再食用喵喵毒品咖啡包，直到早上9點多開車要回家途中經北屯路240巷、三光一街108巷口時，疏未注意從後方撞擊走在前面的葉姓行人，葉整個人彈飛上擋風玻璃再重摔在地。

未料白男眼見撞上葉，也能預期對方可能並未死亡，非但沒有停車幫忙救助，反而踩油門向前駛離，導致葉滾入車盤底下而遭車輪輾壓，在車盤底下翻滾多次，造成雙腳挫傷、顏面撕裂、口鼻出血，左手、胸壁甚至變形，全身重傷送醫仍不治。

白男肇事逃逸後，上午9點20分又在太原路3段、環中東路3段交叉口自撞號誌箱，經警方獲報到場逮到人。

檢方根據現場監視器、白男採尿報告及證詞等，認定他犯嫌明確，且白撞人後又輾過的行為，顯然有殺人「不確定故意」，偵結依殺人、公共危險等罪嫌起訴他，全案依法應由台中地院國民法庭審理。

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白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品仍開車上路，撞上葉姓行人還輾過對方致死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／報系資料照
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品仍開車上路，撞上葉姓行人還輾過對方致死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／報系資料照
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品仍開車上路，撞上葉姓行人還輾過對方致死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／報系資料照
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品仍開車上路，撞上葉姓行人還輾過對方致死，檢方依殺人罪嫌起訴他。圖／報系資料照

喪屍煙彈 殺人 毒品

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