「台澎三號」海纜最遲5月修復

有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪，疑似拖斷台澎海域第三海纜，海巡署已將貨輪押返安平港深入調查偵辦。記者廖炳棋／翻攝 海纜斷裂事件頻傳，數位發展部昨表示，凌晨收到中華電信通報「台澎三號」海纜全斷，指示中華電信緊急調度海纜通訊。中華電信指出，已自動由台澎第二海纜疏轉訊務，台澎用戶通信服務不受影響，預計最遲五月修復，也將依法對可疑船隻求償。

數發部說，國家通訊暨網際安全中心（ＮＣＣＳＣ）廿五日凌晨三時三分收到中華電信通報，「台澎三號」海纜位於台南外海發生全斷障礙，為維持澎湖、金門地區通訊暢通，指示中華電信緊急調度海纜通訊，也請中華電信協調二日抵達高雄的海纜船，於台馬三號、台馬二號海纜維修完畢後，立即進行台澎三號修復工作。

中華電信日前表示，在海象條件允許下，台馬三號、二號海纜最快分別於二月底及三月底完成修復。

中華電信指出，障礙發生第一時間提供相關資訊通報海巡單位，請求協助查緝可疑船隻，海巡署及交通部航港局等單位於昨天中午十二時卅分將可疑船隻帶回安平港調查，將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法求償。

此外，中華電已通知國際海纜維運組織（東南亞及印度洋海纜船區）安排維修，考量船期、海象等因素，預計最遲於五月修復。

數發部指出，已報請行政院核定，我國十四條國際海纜及十條國內離島海纜都已納入關鍵基礎設施（ＣＩ），未來將持續秉持「備援再備援」原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。