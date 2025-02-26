故意？意外？中資船拖斷台澎3號海纜 我押回調查

台澎三號海底電纜昨凌晨斷裂，海巡署研判中資「宏泰」貨輪涉重嫌，登船盤查。圖／翻攝自海巡署提供影片 中華電信「台澎三號」海底電纜昨天凌晨斷裂，斷裂處在台南將軍漁港西北方六浬，海巡署研判滯留附近多日、中資背景的多哥共和國籍「宏泰」貨輪涉重嫌，攔停後押返安平港調查。海巡署表示，不排除為中國灰色地帶侵擾行動，依國安層級處理原則處理。

據了解，「宏泰」貨輪船八名船員均中國大陸籍，船名一開始顯示「宏泰一六八」，海巡隊攔查登檢時改掛「宏泰五八」，待被押返安平港時又變成「善美七」，不過ＡＩＳ（自動識別系統）顯示為「宏泰五八」，海巡人員正釐清動機，調查電纜斷裂是意外或故意破壞。

海委會主委管碧玲說，十六日「台馬二號」斷纜，移送一艘於該處拖網作業的國籍漁船，能否確證為其所造成仍須檢察官偵辦，而昨天是十天內第二次斷纜，各項跡證顯然有初判的基礎，因此展開強硬態度。

海巡署調查，宏泰輪廿二日晚間七時起就滯留台南將軍漁港外海，台南巡防區雷操手始終監控，因安平港信號台廣播七次未獲回應，海巡艇在海象許可下，於昨天凌晨二時卅分趨近調查，因該船下錨，海巡署遂廣播驅離。

凌晨三時八分，該船起錨航離，三時廿四分接獲中華電信通報斷纜，隔四分鐘就攔停該船，透過無線電通知該船勾到我國電纜線，要求配合我方人員上船調查。隨即，多名海巡隊員登船，嘗試採集船上拖錨是否有破壞海底電纜的相關跡證，也對各種器具都拍照採檢。

海巡署指出，以現行犯攔停「宏」輪，因舷差過大且海象不佳而無法登檢，因此加派兩艘艦艇支援，將「宏」輪押返安平港。海巡對八名船員製作筆錄後，移送檢方偵訊，檢方朝違反電信管理法七十二條偵辦，該罪可處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。

對於海底電纜再次遭到破壞，國防部副部長柏鴻輝昨天表示，海底電纜破壞的問題不只發生在台灣周邊海域，在歐洲、波羅的海等處也有類似情況，他承認台灣本島最近確實有頻率增加的趨勢，國防部和海巡署在情蒐方面已經有配合，海巡署如果需要海軍策應，軍方會樂於支持。