快訊

經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪案 胞弟、弟媳3人更裁收押禁見

水泥襲擊！桃園中壢青埔新建案 疑灌模崩塌30車遭殃

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪案 胞弟、弟媳3人更裁收押禁見

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，檢方20日執行搜索，複訊後裁定林岱樺以100萬元交保，並聲押其胞弟林岱融、林的弟媳王瓊翎及助理黃麗雪，但3人均獲法院交保，檢方抗告成功，今高雄地院挑燈夜戰，裁定林岱融、王女、黃女均羈押禁見。

雄院法官認為，林岱融等人涉案金額逾2000多萬元，犯案期間甚長，不僅供述不一致，也與證人證述情節不同；另依3人說法，可知尚有潛在共犯未到案、相關政治獻金金流也未偵查完畢，恐有勾串疑慮。

法官認定，林岱融等3人具一定認識程度，在外要與證人接觸不難，且林岱融手機確實有刪除與證人、被告的通話訊息，依據目前科技發達程度，交保、限制住居、配戴電子腳鐐、限制出境出海均無法與羈押達同等實效，因有串供、滅證之虞，有羈押禁見必要。

檢調查出，林岱融負責指揮操盤林岱樺選舉金流及涉詐領助理費，找來王姓女子擔任人頭助理，並要求黃姓會計作帳；除助理費，檢調懷疑林的政治獻金也由胞弟及助理等人經手，透過通法寺、林三郎覺教基金會規避政治獻金法等規定。

3人在偵訊過程中，對於與林岱樺有關的10筆帳戶中，對於其中一個可疑帳戶是由誰保管、支出過程的陳述都不一樣，遭認定有勾串未到案共犯、證人之虞，觸犯貪汙治罪條例、公益侵占等罪嫌，但法院認無羈押必要，林岱融裁定70萬元交保，黃姓、王姓助理則各以60萬元交保。

檢方不服，當庭表示會提起抗告，隨即於22日提出抗告書，高雄高分院審理後，今上午撤銷原裁定發回，雄院7點半開羈押庭，由法官施君蓉獨任審理，歷時約2小時，晚間9時30分許做出羈押裁定。

民進黨立委林岱樺的胞弟林岱融涉犯貪污治罪條例，由高雄地院法官裁定70萬元交保，今雄院重開羈押庭，裁定羈押禁見。本報資料照片
民進黨立委林岱樺的胞弟林岱融涉犯貪污治罪條例，由高雄地院法官裁定70萬元交保，今雄院重開羈押庭，裁定羈押禁見。本報資料照片

政治獻金 林岱樺 民進黨 貪汙

延伸閱讀

林岱樺胞弟70萬交保被撤銷 雄院今挑燈夜戰重開羈押庭

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

林岱樺案情擴大 通法寺住持以林父名設基金會遭疑洗錢

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪胞弟聲押獲交保 二審今發回更裁

相關新聞

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪案 胞弟、弟媳3人更裁收押禁見

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，檢方20日執行搜索，複訊後裁定林岱樺以100萬元交保，並聲押其胞弟林岱融、林的弟媳王瓊...

怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，今天凌晨3時許發生斷裂，海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪...

嘉縣警涉毒案嘉檢抗告成功 嘉義地院裁定羈押

嘉義縣警局保安科劉姓警務員，涉在網路群組販賣毒品安非他命，遭台北市警大安分局現行犯逮捕，並查扣約3.4公克安毒，詢後依販...

精舍命案李威等信徒稱「不聽上師的話有業報」 藏傳佛教師姐：不是正法

台北市精舍命案疑雲，蔡姓死者遭精舍團體人員圍觀她的「發露懺悔」檢討會，遭逼迫長時間跪拜懺悔體力不支死亡；信仰藏傳佛教的一...

涉拖斷海纜貨輪8名陸籍船員 今晚移送台南地檢署複訊

中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，今天凌晨3時許發生斷裂，海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪...

聯邦銀行員涉桃市副市長親屬遭詐案 銀行局限最晚這天交報告

桃園市副市長王明鉅的至親王姓婦人遭詐團以帳戶涉及洗錢為由騙走鉅額款項，並傳出聯邦銀行健行分行林姓女行員涉案協助詐團快速通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。