嘉縣警涉毒案嘉檢抗告成功 嘉義地院裁定羈押
嘉義縣警局保安科劉姓警務員，涉在網路群組販賣毒品安非他命，遭台北市警大安分局現行犯逮捕，並查扣約3.4公克安毒，詢後依販賣毒品罪送辦，嘉義檢方聲押被法院諭知請回。經承辦檢察官於2月17日提出抗告，經台南高分院原裁定撤銷，發回嘉義地方法院。今天嘉義地院裁定羈押。
嘉義地院表示，被告坦承犯行，辯稱沒有營利意圖，但是有通訊軟體對話紀錄、搜索扣押筆錄等事證可佐，斟酌具有警職身分，對於販賣毒品屬於罪責極重的犯行不可諉為不知，仍鋌而走險涉犯本案，犯罪嫌疑重大。
又目前經濟狀況呈現負債狀態，急缺現金，復無任何收入來源，綜參各項事證情節，足認有湮滅證據、勾串共犯或再次於取得毒品貨源後藉此變現之可能性非低，予以羈押，並禁止接見、通信。
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