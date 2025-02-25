嘉縣警涉毒案嘉檢抗告成功 嘉義地院裁定羈押

嘉義縣警局保安科劉姓警務員，涉在網路群組販賣毒品安非他命，遭台北市警大安分局現行犯逮捕，並查扣約3.4公克安毒，詢後依販賣毒品罪送辦，嘉義檢方聲押被法院諭知請回。經承辦檢察官於2月17日提出抗告，經台南高分院原裁定撤銷，發回嘉義地方法院。今天嘉義地院裁定羈押。

嘉義地院表示，被告坦承犯行，辯稱沒有營利意圖，但是有通訊軟體對話紀錄、搜索扣押筆錄等事證可佐，斟酌具有警職身分，對於販賣毒品屬於罪責極重的犯行不可諉為不知，仍鋌而走險涉犯本案，犯罪嫌疑重大。