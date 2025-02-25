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精舍命案李威等信徒稱「不聽上師的話有業報」 藏傳佛教師姐：不是正法

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市精舍命案疑雲，蔡姓死者遭精舍團體人員圍觀她的「發露懺悔」檢討會，遭逼迫長時間跪拜懺悔體力不支死亡；信仰藏傳佛教的一名師姐指出，懺悔不必有旁人，另不聽上師的話也不會有業報。台北地檢署偵辦此案，連同藝人李威夫婦累計共計13名傷害致死罪等被告，其中佛學作家王薀羈押期限將滿，全案最快下周偵結。

據了解，命案發生後，李威夫妻等精舍信供稱，王薀是精舍的上師身分，上師所言，弟子、信徒須聽命，假使有不妥仍也應該要去執行，擔憂不聽話可能會有業報，因此才會希望隱匿王薀身分。

檢方調查，李威和李威妻子都在蔡女的懺悔檢討會體罰現場，李威對此日前三度以證人身分出庭作證，供稱確實就是「霸凌」。被羈押的幹子昀、梁碧茵、游秀鈴三人，均供稱未傷害蔡，要求跪拜是「宗教儀式」、「都是為她好」。

一名藏傳佛教師姐指出，藏傳佛教中，上師觀察弟子、弟子觀察上師皆需耗時3年，弟子依智慧去判斷該名上師有具德才皈依；該如何觀察上師？師姐表示，可觀察上師有無慈悲之心、有無智慧，上師講經開示的話語中，是否可以解開自己心中的結，是否可以解開煩惱，讓心靈寧靜。

師姐解釋，在懺悔之佛前感恩、懺悔，念誦百字明咒語是很重要的，可以打坐、跪拜儀式等強調讓心的清淨；進行懺悔時不會有旁人在旁制指導、修正，一切都是隨喜，本於初心，更不可能有長達數小時的跪拜致體力不支，也不會逼迫剃髮，更沒有不聽上師的話會遭受業報等說法。

師姐指出，末法時代常有假借修行者名義做壞事，若精舍命案被害人真如新聞媒體報導情節，那一定不是正法。

台北地檢署掌握新錄音事證，懷疑藝人李威涉下指導棋，讓精舍團體成員不要供出「體罰」細節和王薀作為，疑似串證掩護王薀；2月24日依傷害致死等罪嫌傳喚李威夫婦到案，改列被告，並搜索住處，訊後分別以30萬和15萬元交保。專案小組1月9日羈押王薀獲准，迄今２個月期限將到期，檢方本周就得決定是否聲請延長羈押或交保，最快下周偵結全案。

全案起源於，去年52歲蔡女想出家到精舍，由於有會計專長，王薀點名她協助做帳，包含精舍帳目及私人帳務，去年7月24日，警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，解剖發現死因是橫紋肌溶解症；經調閱監視器發現「推車運屍組」女住持吳慧珠、李淵源、姜芃妤等３人涉將蔡女放在推車上，用膠帶捆綁，在凱米颱風風雨中將人從推回精舍，另蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空等。

吳慧珠、李淵源、姜芃妤羈押期滿獲釋，今年1月間王薀羈押禁見，且陸續羈押王薀身旁幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，另4名在場信徒黃文琪、李宸宇、吳女、呂女交保或請回。昨檢方約談第四度約談李威、第二度約談李威的簡姓妻子，此傷害致死案被告共計13人。

台北地檢署今提訊頂著白髮的精舍精神領袖、作家王薀（白口罩者），將訊問相關案情。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署今提訊頂著白髮的精舍精神領袖、作家王薀（白口罩者），將訊問相關案情。記者蕭雅娟／攝影
台北市精舍命案疑雲，曾以證人身分三度到案作證的藝人李威，24日被改列被告，檢方訊後以30萬台幣交保。記者蘇健忠／攝影
台北市精舍命案疑雲，曾以證人身分三度到案作證的藝人李威，24日被改列被告，檢方訊後以30萬台幣交保。記者蘇健忠／攝影

佛教 命案 李威 王薀

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