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涉拖斷海纜貨輪8名陸籍船員 今晚移送台南地檢署複訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，今天凌晨3時許發生斷裂，海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港，海巡隊員登檢船上物品後，將8名中國籍船員帶回製作筆錄，今晚就會依電信管理法移送台南地檢署交由檢察官偵辦。

據了解，海巡隊員上船是為了採集船上拖錨是否有破壞海底電纜的相關跡證，也對各種器具都拍照採檢；船上8名中國籍船員目前正在台南海巡隊部裡製作筆錄，今天晚間就會移送給檢察官複訊，至於是否有強制處分或交由移民署留置，將由檢察官裁示。

海巡署指出，今天凌晨3時許接獲中華電信報案，台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，經啟用備援不影響通訊，請協助查處。海巡署之前已於2時30分超前部署調派10079海巡艇在現場海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，研判該貨輪涉有重嫌。

海巡署說明，接獲中華電信通報後，以現行犯攔停「宏」輪，因舷差過大且海象不佳無法登檢，再加派旗津艦、PP-10059艇趕往增援，將「宏」輪押返台南安平港；經協調航港局提供船席，今天中午12時15分成功將「宏」輪押返入港。

中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪目前停在台南安平港，海巡隊登檢船上物品。記者袁志豪／攝影
中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪目前停在台南安平港，海巡隊登檢船上物品。記者袁志豪／攝影
中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪目前停在台南安平港，海巡隊登檢船上物品。記者袁志豪／攝影
中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪目前停在台南安平港，海巡隊登檢船上物品。記者袁志豪／攝影

台南 檢察官 海巡署

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