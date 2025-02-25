涉拖斷海纜貨輪8名陸籍船員 今晚移送台南地檢署複訊

中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，今天凌晨3時許發生斷裂，海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港，海巡隊員登檢船上物品後，將8名中國籍船員帶回製作筆錄，今晚就會依電信管理法移送台南地檢署交由檢察官偵辦。

據了解，海巡隊員上船是為了採集船上拖錨是否有破壞海底電纜的相關跡證，也對各種器具都拍照採檢；船上8名中國籍船員目前正在台南海巡隊部裡製作筆錄，今天晚間就會移送給檢察官複訊，至於是否有強制處分或交由移民署留置，將由檢察官裁示。

海巡署指出，今天凌晨3時許接獲中華電信報案，台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，經啟用備援不影響通訊，請協助查處。海巡署之前已於2時30分超前部署調派10079海巡艇在現場海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，研判該貨輪涉有重嫌。