快訊

經典賽Live／先馳得點！1局上陳傑憲、張育成接連敲安 中華1：0西班牙

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

聽新聞
0:00 / 0:00

差點撞進派出所！男毒駕撞上停放路旁警車、害婦人受傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

差點撞進派出所！46歲廖姓男子今天開車行經屏東市復興路時，差點撞進路旁的建國派出所，撞上停放路邊警車、還撞上行駛中的汽車、與摩托車，害摩托車婦人受傷。警方調查，廖男涉毒駕，車上發現毒品，依現行犯移送。

屏東警分局指出，今天下午1點55分，46歲廖男開車沿著屏東市復興路（南往北方向）行駛時，追撞前方汽車後，波及到行駛中的機車、停放派出所前的警用巡邏車，機車65歲侯姓婦人，侯女腳受傷醫，現場車輛零件四散。

警方調查，廖男初步驗尿後呈現毒品陽性反應，並在車上查獲二級毒品依托咪酯，當場將廖男依違反毒品防制條例及公共危險罪移請屏東地檢署偵辦。

警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，切勿酒駕、毒駕，以確保自身及其他用路人安全，持續加強稽查取締，維護社會治安與交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

廖姓男子涉毒駕撞上停放派出所前的警車、還撞上行進中的汽車、摩托車，害摩托車騎士婦人受傷。記者劉星君／翻攝
廖姓男子涉毒駕撞上停放派出所前的警車、還撞上行進中的汽車、摩托車，害摩托車騎士婦人受傷。記者劉星君／翻攝
廖姓男子涉毒駕撞上停放派出所前的警車、還撞上行進中的汽車、摩托車，害摩托車騎士婦人受傷。記者劉星君／翻攝
廖姓男子涉毒駕撞上停放派出所前的警車、還撞上行進中的汽車、摩托車，害摩托車騎士婦人受傷。記者劉星君／翻攝
廖姓男子涉毒駕撞上停放派出所前的警車、還撞上行進中的汽車、摩托車，害摩托車騎士婦人受傷。記者劉星君／翻攝
廖姓男子涉毒駕撞上停放派出所前的警車、還撞上行進中的汽車、摩托車，害摩托車騎士婦人受傷。記者劉星君／翻攝

屏東 摩托車 毒品

延伸閱讀

毒駕拒檢…猛踩油門拖行撞死新北派出所長 女毒蟲殺人罪起訴

影／台中警用一系統查到男疑毒駕 他見警嚇到掉k粉送辦

影／驚悚畫面曝光！苗栗男子疑毒駕闖紅燈 撞飛機車騎士

全國同步查緝依托咪酯專案 阻3415顆喪屍煙彈流入市面

相關新聞

怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，今天凌晨3時許發生斷裂，海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪...

林岱樺胞弟70萬交保被撤銷 雄院今挑燈夜戰重開羈押庭

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費案，檢方20日執行搜索，複訊後裁定林岱樺以100萬元交保，並對其胞弟林岱融及2名助理聲押，...

嘉縣警涉毒案嘉檢抗告成功 嘉義地院裁定羈押

嘉義縣警局保安科劉姓警務員，涉在網路群組販賣毒品安非他命，遭台北市警大安分局現行犯逮捕，並查扣約3.4公克安毒，詢後依販...

精舍命案李威等信徒稱「不聽上師的話有業報」 藏傳佛教師姐：不是正法

台北市精舍命案疑雲，蔡姓死者遭精舍團體人員圍觀她的「發露懺悔」檢討會，遭逼迫長時間跪拜懺悔體力不支死亡；信仰藏傳佛教的一...

涉拖斷海纜貨輪8名陸籍船員 今晚移送台南地檢署複訊

中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，今天凌晨3時許發生斷裂，海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪...

聯邦銀行員涉桃市副市長親屬遭詐案 銀行局限最晚這天交報告

桃園市副市長王明鉅的至親王姓婦人遭詐團以帳戶涉及洗錢為由騙走鉅額款項，並傳出聯邦銀行健行分行林姓女行員涉案協助詐團快速通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。