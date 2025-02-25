差點撞進派出所！男毒駕撞上停放路旁警車、害婦人受傷

差點撞進派出所！46歲廖姓男子今天開車行經屏東市復興路時，差點撞進路旁的建國派出所，撞上停放路邊警車、還撞上行駛中的汽車、與摩托車，害摩托車婦人受傷。警方調查，廖男涉毒駕，車上發現毒品，依現行犯移送。

屏東警分局指出，今天下午1點55分，46歲廖男開車沿著屏東市復興路（南往北方向）行駛時，追撞前方汽車後，波及到行駛中的機車、停放派出所前的警用巡邏車，機車65歲侯姓婦人，侯女腳受傷醫，現場車輛零件四散。

警方調查，廖男初步驗尿後呈現毒品陽性反應，並在車上查獲二級毒品依托咪酯，當場將廖男依違反毒品防制條例及公共危險罪移請屏東地檢署偵辦。

警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，切勿酒駕、毒駕，以確保自身及其他用路人安全，持續加強稽查取締，維護社會治安與交通安全。

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