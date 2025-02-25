聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮41歲女與男友吵架心情差 竟持剪刀隨機刺頸路人濺血
花蓮一名金姓女子疑似與男友吵架而心情不好，竟拿起小剪刀刺傷同個社區、不熟識的王姓女子，便揚長而去，王女脖子受傷驚嚇不已，緊急送醫治療。警方獲報調閱監視器，發現金女行蹤逮捕到案，訊後依殺人未遂、傷害等罪移送花蓮地檢署偵辦。
警方今天指出，49歲王姓女子於23日凌晨，坐在人行道花圃講電話，突然41歲金姓女子不發一語徒步靠近，突然持利器朝王女頸部刺了一刀，緊接著逃逸。王女一時受到驚嚇，不知道發生什麼事，發現脖子受傷鮮血直流，趕快跑到附近店家求助報警。
王女突然被利刃攻擊驚魂未定，員警到場安撫後發現她頸部受傷，趕緊通知救護到場協助送醫。警方查出涉嫌行兇的金姓女子就住在同社區大樓，隨即登門訪查，但金女林姓男友稱兩人吵架後，女友就生氣離開，不知道發生什麼事。
由於此案涉及殺人未遂與傷害，且屬於隨機攻擊犯案，警方報請檢察官偵辦，23日晚上埋伏在嫌疑人住處，見金女已進入社區，立即持拘票抓人。男友應門後，卻裝傻說沒看到人，但警方在埋伏時，早就看到金女走到屋內，並聽到2人對話聲音，隨即在廁所逮捕躲藏的金姓女子。
據悉，金姓女子疑似與男友吵架後生氣，竟手持剪鼻毛的小剪刀，攻擊無辜路人頸部，被害人送醫後所幸沒有傷及動脈，縫合後沒有大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言