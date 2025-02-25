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花蓮41歲女與男友吵架心情差 竟持剪刀隨機刺頸路人濺血

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名金姓女子疑似與男友吵架而心情不好，竟拿起小剪刀刺傷同個社區、不熟識的王姓女子，便揚長而去，王女脖子受傷驚嚇不已，緊急送醫治療。警方獲報調閱監視器，發現金女行蹤逮捕到案，訊後依殺人未遂、傷害等罪移送花蓮地檢署偵辦。

警方今天指出，49歲王姓女子於23日凌晨，坐在人行道花圃講電話，突然41歲金姓女子不發一語徒步靠近，突然持利器朝王女頸部刺了一刀，緊接著逃逸。王女一時受到驚嚇，不知道發生什麼事，發現脖子受傷鮮血直流，趕快跑到附近店家求助報警。

王女突然被利刃攻擊驚魂未定，員警到場安撫後發現她頸部受傷，趕緊通知救護到場協助送醫。警方查出涉嫌行兇的金姓女子就住在同社區大樓，隨即登門訪查，但金女林姓男友稱兩人吵架後，女友就生氣離開，不知道發生什麼事。

由於此案涉及殺人未遂與傷害，且屬於隨機攻擊犯案，警方報請檢察官偵辦，23日晚上埋伏在嫌疑人住處，見金女已進入社區，立即持拘票抓人。男友應門後，卻裝傻說沒看到人，但警方在埋伏時，早就看到金女走到屋內，並聽到2人對話聲音，隨即在廁所逮捕躲藏的金姓女子。

據悉，金姓女子疑似與男友吵架後生氣，竟手持剪鼻毛的小剪刀，攻擊無辜路人頸部，被害人送醫後所幸沒有傷及動脈，縫合後沒有大礙。

花蓮一名金姓女子疑似與男友吵架而心情不好，竟拿起小剪刀刺傷同個社區、不熟識的王姓女子，警方調閱監視器，發現金女行蹤逮捕到案。圖／警方提供
花蓮一名金姓女子疑似與男友吵架而心情不好，竟拿起小剪刀刺傷同個社區、不熟識的王姓女子，警方調閱監視器，發現金女行蹤逮捕到案。圖／警方提供
花蓮發生一起女子拿小剪刀隨機攻擊刺傷路人案件，花蓮警分局不到一天就逮捕涉嫌的金姓女子。圖／民眾提供
花蓮發生一起女子拿小剪刀隨機攻擊刺傷路人案件，花蓮警分局不到一天就逮捕涉嫌的金姓女子。圖／民眾提供

殺人未遂 花蓮 被害人

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