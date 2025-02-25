怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

中華電信台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處，今天凌晨3時許發生斷裂，海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港，海巡隊員登檢船上物品完畢，目前依檢察官指示，將8名中國籍船員帶往海巡隊製作筆錄，將依電信管理法偵辦。

據了解，這艘貨輪船名一直在變，一開始外觀顯示是「宏泰168」，被海巡隊攔查登檢時，改掛「宏泰58」，等到跟著海巡艦艇，被押返台南安平港時，又變成「善美7」；海巡人員製作筆錄時，將釐清船員的動機。

海巡署指出，今天凌晨3時許接獲中華電信報案，台澎第三海底電纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，經啟用備援不影響通訊，請協助查處。海巡署之前已於2時30分超前部署調派10079海巡艇在現場海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，研判該貨輪涉有重嫌。

海巡署說明，接獲中華電信通報後，以現行犯攔停「宏」輪，因舷差過大且海象不佳無法登檢，再加派旗津艦、PP-10059艇趕往增援，將「宏」輪押返台南安平港；經協調航港局提供船席，今天中午12時15分成功將「宏」輪押返入港。